La indirecta de Cazzu a Ángela Aguilar en concierto en vivo que nadie notó

Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, se ha mantenido en las tendencias en los últimos meses, tras su separación de Christian Nodal a solo 10 meses de haberse convertido en padres, pero lo que más causó alboroto fue el inesperado noviazgo del cantante con Ángela Aguilar, por lo que la argentina ha recibido un apoyo masivo en redes ante tal traición.

La conocida como ‘Jefa del trap’ se ha tomado un tiempo alejada de las redes sociales y de su carrera como cantante mientras va pasando el revuelo en el que sin intención alguna había quedado envuelta, por lo que en las últimas semanas se ha dedicado a su hija Inti.

Sin embargo, la artista va retomando de a poco su regreso a los micrófonos y a las redes por lo que recientemente realizó un en vivo en el que muchos aseguran que ha lanzado una indirecta a la ahora esposa de su ex pareja.

Cazzu y el dardo que le habría lanzado a Ángela Aguilar

Cazzu brindó un pequeño concierto en el que celebró el cuarto aniversario del estreno de su álbum: ‘Una Niña Inútil’ por lo que se le vio cantando a capela algunos temas como ‘Dulce Tortura’, ‘Capricho’ y ‘La Venganza’, siendo estás dos últimas las que muchos consideraron como indirectas para Aguilar y Nodal, ante la traición a la que la sometieron.

“¿Qué es lo que hice mal?, ¿en qué fallé contigo? Ay me duele, me duele, me duele. Realmente voy a extrañar volver a mirarte dormido. Y no quieras tapar con un beso lo que solito desbarataste. Y no quieres salir ileso si este pu… desastre (…) Y ya no quiero hablar y no quiero amenazarte”, cantó la trapera.

Recordemos, que Cazzu llegó a compartir en varias oportunidades con Ángela al ser amiga de Nodal, por lo que aseguran que la ranchera se metió en su relación con el mexicano.

“A mi el amor no me queda bien, debería cambiar, ser como una zorra de la que si te vas a enamorar… ya me cansé de llorar… quedarme sola era mi temor…”, se le escucha cantar a Cazzu en el tema ‘La Venganza’.

Pese a que estas canciones fueron lanzadas mucho antes de su romance con el ranchero, internautas aseguran que le han caído como anillo al dedo para lanzarle dardos a su ex y a su nueva pareja.