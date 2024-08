“Algo se hizo”, Lindsay Lohan posa con espectacular maquillaje, pero fans notan algo “diferente” en su rostro

Lindsay Lohan volvió al cine hace unos años tras mucho tiempo de pausar su carrera y sigue sumando éxitos.

La famosa volvió con la película Navidad de golpe, luego este año estrenó Un deseo irlandés y recientemente estaba grabando la segunda película de Un viernes de locos.

Además, hace un año tuvo a su primer hijo y demuestra que ha recuperado el rumbo de su vida tras años difíciles batallando con sus adicciones y alcoholismo.

Lindsay Lohan: la foto por la que dicen que “se inyectó los labios y luce muy diferente”

Lindsay Lohan es muy activa en sus redes sociales y constantemente presume sus atuendos, su maquillaje, o parte de sus proyectos, encantando a sus fans.

Sin embargo, recientemente compartió una foto en la que dejaba ver su espectacular make up y su cabello rubio, pero algo llamó la atención de sus seguidores.

Y es que la famosa parece que tiene unos labios más gruesos a los que siempre se le ha visto, y aunque se ve hermosa, muchos dicen que se ve muy diferente.

“Wow otra que se inyectó los labios”, “ya va camino a parecerse a Kylie y Kim Kardashian”, “ella es muy linda, no necesita esos labios”, “algo se hizo, no hay dudas”, “bueno al menos se ve natural”, “se ve bien ahorita, ojalá no exagere y se deforme”, “me encanta lo linda que se ve, pero si hay algo diferente en sus labios”, “wow ya no se parece tanto”, y “muy linda, pero ya no se parece”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Se desconoce si la actriz se inyectó los labios, pero muchos sospechan que solo podría tratarse del maquillaje, con el que logra unos labios más gruesos, así como lo hacen Shakira y JLo.

En los últimos días, la chica Disney ha llevado este tipo de maquillaje que le da volumen a sus labios en un tono nude, y se ve realmente hermosa e incluso más juvenil.

Y también se ha mostrado sin maquillaje, volviendo a unos labios más finos, lo que refuerza la teoría que todo se debe al make up, y de igual forma, si se inyectó los labios, pues no tiene nada malo ni debe ser criticada, pues es su cuerpo, su vida, y solo ella debe decidir.