“Ahora sí está embarazada”, el look de Cynthia Rodríguez por el que sospechan que está en la dulce espera

Hace más de un año que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se convirtieron en padres por primera vez de su hijo León.

PUBLICIDAD

A través de las redes los famosos dejan ver cómo es su vida con su pequeño y aunque no dejan ver su rostro, demuestran que son muy felices y tienen la familia con la que siempre soñaron.

Pero, no solo quieren quedarse con León, la pareja ha confesado que quieren tener otro hijo y hace unos meses Carlos confesó que ya estaban “manos a la obra”, es decir, que ya se encuentran en la búsqueda de su segundo bebé.

“Nos encantaría, primero si Dios quiere”, fue lo que dijo el cantante, aunque aún se desconoce si lo tendrán de nuevo por fertilización in vitro, como el primero.

“Ahora sí está embarazada”, el look de Cynthia Rodríguez por el que sospechan que están en la dulce espera

En diferentes ocasiones han sospechado que Cynthia Rodríguez está embarazada, pero ha quedado en evidencia que no luego que ella se muestra haciendo ejercicios y deja ver su abdomen plano.

Sin embargo, esta vez las sospechas aumentaron, luego que la presentadora y cantante compartiera unas fotos llevando un look holgado.

Cynthia posó muy feliz y plena en un campo de flores hermoso llevando un poncho azul y muy ancho, lo que hizo pensar a muchos que ahora sí está en la dulce espera.

PUBLICIDAD

“Que bella, me da vibras de embarazada”, “yo creo que ahora sí está embarazada, ese look me hace sospechar”, “se ve increíblemente bella y brilla, me huele a hermanito para Leoncito”, “yo creo que ahora sí viene otro baby”, “ella tiene un brillo diferente, como de embarazo”, “será que ahora sí viene otro Leoncito”, y “me encanta ese brillo que tiene, parece que está embarazada”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Esto desata las sospechas además porque hace unos días la famosa posó con un vestido midi floreado en negro y rojo, que era ajustado hasta la cintura y ancho de allí hacia abajo.

Y es que Cynthia acostumbra a llevar prendas ajustadas, e incluso deja ver su abdomen constantemente y en los últimos días no ha sido así, pero solo el tiempo lo dirá.