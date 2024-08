Acusan de “Tóxico” al esposo de Bárbara de Regil: Esto respondió la actriz

La actriz Bárbara de Regil, famosa por su rol en “Rosario Tijeras”, se enfrenta a un nuevo escándalo mediático tras las acusaciones lanzadas contra su esposo, Fernando Schoenwald.

Una supuesta exnovia ha señalado públicamente a Schoenwald como una persona “tóxica”, generando controversia en redes sociales y poniendo a la pareja en el ojo del huracán.

Durante un reciente evento en el que ambos se presentaron juntos, los periodistas no perdieron la oportunidad de cuestionar a Bárbara sobre los rumores.

Lejos de esquivar el tema u ofrecer una respuesta convencional, la actriz optó por un enfoque directo y sorprendente. En lugar de evitar el tema, Bárbara decidió confrontar a su esposo en pleno evento y ante las cámaras, dejando a todos los presentes perplejos.

Acusaciones que desatan polémica

Con una sonrisa, Bárbara se dirigió a su esposo y, con tono jocoso, le dijo: “Vamos a preguntarle a Fer... vean su cara”. Este gesto mostró la confianza y complicidad que caracteriza a la pareja.

Fernando, por su parte, respondió con una frase que buscaba desviar la atención de los rumores: “Ni me acuerdo, los caballeros no tenemos memoria”. Con estas palabras, intentó minimizar el impacto de las acusaciones, sugiriendo que lo que haya ocurrido en el pasado no tiene relevancia en su vida actual.

Aprovechando el momento, Bárbara de Regil ofreció una reflexión sobre la naturaleza de las relaciones personales. Explicó que cada persona vive y percibe una relación de manera diferente, y que las opiniones pueden variar según la experiencia individual. “Yo puedo decir hoy que Fer es el mejor hombre del mundo para mí”, afirmó, subrayando la importancia de su conexión actual con su esposo.

Para cerrar el tema, Bárbara mencionó que ella y Fernando están a punto de celebrar su décimo aniversario de relación, una década que describe como llena de felicidad y amistad. Con un toque de humor, señaló: “Estos tóxicos llevan 10 años”, reafirmando la fortaleza de su relación y enviando un mensaje claro sobre la importancia de la confianza y el apoyo mutuo en una pareja.