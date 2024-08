¿Está destruida? Tras pedir el divorcio a Ben Affkeck y desaparecer de redes, revelan cómo se siente JLo

Jennifer López y Ben Affleck están en proceso de divorcio, esto luego que la actriz y cantante solicitara el divorcio el pasado 20 de agosto.

Los famosos se han visto cada uno por su lado, tratando de retomar su vida de solteros, y al actor se le ha captado muy sonriente y feliz, a diferencia de cuando estaba con JLo.

Una fuente aseguró a Page Six que la cantante y actriz no quería el divorcio, e hizo todo por tratar de salvar la relación, pues estaba completamente enamorada de él y quería que funcionara, pero al parecer, Ben no hizo el esfuerzo y no quería seguir allí.

“Ella realmente creyó que este era el mayor amor de su vida aunque el gran amor en el que Jennifer cree que no está en el ADN de Ben”, dijo la fuente al medio.

Sin embargo, muchos se preguntan cómo se encuentra la famosa tras haber solicitado el divorcio pues no se ha mostrado en las redes, ni en público como hasta hace poco, e incluso el día que llevó los papeles a la corte.

¿Está destruida? Revelan cómo se siente JLo tras solicitar el divorcio a Ben Affleck

Una fuente cercana a Jennifer López aseguró a People que la cantante está tratando de enfrentar esta situación “lo mejor que puede” y reveló algo sorprendente.

Y es que JLo se siente “aliviada” tras haber solicitado el divorcio, dejando claro que no está destruida ni devastada, sino que por el contrario, está tranquila.

“Ha sido increíblemente difícil para ella que Ben decidiera alejarse de su matrimonio y seguir adelante con su vida, dejándola atrás. Ella no quería el divorcio. Quería resolver las cosas. Se aman. Jennifer no es del tipo de mujer que se da por vencida. Para ella, esperar ha sido casi una tortura”, destacó la fuente.

Sin embargo, considera que hizo lo mejor para ella tras mucho tiempo de luchar y cree que tomó la decisión correcta.

“Su familia y amigos coinciden en que fue la decisión correcta”, destacó la fuente, quien además informó que la cantante está recibiendo todo el apoyo de su familia y amigos.

“Ella estará bien porque es fuerte y siempre sale adelante”, destacó de la famosa, quien ha estado alejada de las redes desde hace unos días.