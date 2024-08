El video de Ángela Aguilar donde revela su truco para lucir curvas prominentes en los conciertos

La imagen de Ángela Aguilar se ha visto totalmente afectada en los últimos meses luego de conocerse su noviazgo con Christian Nodal, la cual terminó con una boda íntima, causando gran asombro en redes sociales, debido al poco tiempo de relación con el que contaban.

La hija menor de Pepe Aguilar ha sido acusada de haber sido la otra entre Nodal y Cazzu, quienes se convirtieron padres apenas hace 11 meses y tras presumir una relación estable a solo semanas de conocerse su separación.

En medio de la ola de hate que ha recibido, su carrera también ha recibido comentarios negativos, al ser acusada de usar rellenos en sus conciertos para lucir una figura más prominente, por lo que la acusan de “falsa”.

El video en el que Ángela Aguilar revela los trucos en sus vestuarios

Luego que apareciera un video de Ángela Aguilar en uno de sus conciertos en donde habría quedado en evidencia el relleno que la joven cantante usaría para lucir una mini cintura con grandes caderas y muslos.

Lo cierto, es que Aguilar ya había ofrecido pruebas de lo que suele usar al momento de vestirse para sus presentaciones. En el video se le puede ver sacándose una falda ancha mientras mostraba sin pena alguna sus piernas delgadas y las botas largas que suele usar para disimularlas.

“Esto es lo que hay debajo de los vestidos… Lo que pasa es que yo tengo las piernas muy flaquitas así que nada me queda y estas son las únicas botas que si me quedan para que no se me bajen”, dijo mientras mostraba sus prendas.

Internautas se han encargado de viralizar el video para demostrar sus “verdaderas curvas” y aunque no muestra las esponjas que aseguran que usa en sus shows, los comentarios negativos no han faltado al quedar en evidencia su silueta delgada.

“Entonces si eran esponjas”, “Ni Kim Kardashian se atrevió a tanto”, “es q sus caderas son tímidas a veces salen a veces no”, “es que sus caderas son tímidas a veces salen a veces no”, “que conste que ella sola dijo que usa eso”, han sido algunos comentarios.

Pese a los duros señalamientos que Ángela ha enfrentado en los últimos meses, ha continuado con su vida y presumiendo su romance con el ranchero tras sus constantes viajes, paseos y conciertos juntos donde destilan su amor.