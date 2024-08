El más grande ‘castigo’ a Mariana Echeverría por su conducta tras salida de LCDLF

Quedar eliminado del programa “La casa de los famosos México” no es garantía de que las polémicas cesen, al contrario, todo podría tornarse peor que estar adentro, y así lo ha vivido la conductora de televisión Mariana Echeverría, tras convertirse en la cuarta participante expulsada.

Echeverría está viviendo una pesadilla despierta que la está llevando a considerar retirarse temporalmente de la televisión, puesto que la estrategia que usó para jugar dentro de LCDLF le cambió toda su vida fuera de la angustiante casa.

Dijo adiós y ya no estará en las galas del popular programa en tiempo real porque pidió que rescindieran el contrato que la obligaba a asistir. La única vez que asistió, el domingo 25 de agosto, se le vio bastante incómoda, sin interactuar con los demás así como se le daba la palabra, y enfocada solo en su celular.

A través de su cuenta en Instagram anunció que estará afuera de Ciudad de México para comenzar otra etapa: “Es hora de cerrar ciclos y empezar un nuevo capítulo de mi vida junto a los míos, de dejar atrás pedazos que ya no encajan. Es hora de tomar valor, agarrar las maletas y cerrar la puerta de ese cuarto obscuro para mirar al frente y caminar abriendo paso a un nuevo futuro”, manifestó.

Mariana vivió dos episodios que la marcaron tras su expulsión. Ella se sintió humillada cuando tuvo que disculparse en el programa “Hoy” por decir que Arath de la Torre generaba conflictos dentro del espacio televisivo. Y “la cereza del pastel” fue en “¡Cuéntamelo Ya!”, donde la producción preparó un video con varios testimonios de ex compañeros que la definían como una persona conflictiva o déspota.

Al parecer Echeverría se mantuvo ecuánime; sin embargo, según la comediante Bettyna Salazar, fuera del aire explotó con el staff y el productor, Nino Canún Jr.

El más grande ‘castigo’ para Mariana

Se rumoró que el canal Televisa sancionó a Mariana por rescindir el contrato de gira de medios que deben hacer todos los que salen de “la casa”, por lo que, presuntamente, deberá pagar una multa. La revista TV Notas contó en su portal que “según Hugo Alexander Maldonado, el contrato en cuestión diría que se comprometía en darle difusión al programa una semana antes de ingresar y dos luego de ser eliminada”, pero no lo cumplió.

Además, sería obligada a ir a “¡Cuéntamelo ya!”. Maldonado también afirmó: “Va a pagar una multa por no ir a las entrevistas. Además su salario se lo van a bajar porque sigue cobrando a pesar de estar eliminada, y ahora me dicen que ya está en la misma posición que estuvo Niurka Marcos que terminó peleada con Endemol y Telemundo. La castigan por no cumplir con el contrato”.