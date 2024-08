“Qué bien se ve”, Amaia Montero reapareció con este vestido en su cumpleaños 48 y brilló como nunca

La cantante estuvo de cumpleaños y sorprendió con su look

Amaia Montero es una de las cantantes más queridas de todos los tiempos, que perteneció a la famosa banda La oreja de Van Gogh, y vivió unos momentos difíciles en su vida.

En el 2022, la famosa preocupó a sus fans cuando compartió una impactante imagen en blanco y negro, donde se mostraba triste, despeinada y con ojeras y su mensaje fue alarmante.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió la cantante española, preocupando a sus fans y levantando sospechas de una depresión.

Luego, el año pasado fue captada saliendo de un centro de rehabilitación en el que habría estado hospitalizada y parece que poco a poco se ha podido recuperar y hoy está mejor que nunca.

“Qué bien se ve”, Amaia Montero reaparece con este vestido en su cumpleaños 48 y se lleva los halagos

Amaia Montero cumplió 48 años este lunes 26 de agosto y reapareció en sus redes, mostrando cómo había recibido su nuevo año, encantando a sus fans.

La famosa cantante compartió una imagen en la que estaba posando muy feliz con un vestido corto y blanco, boca abajo en un césped.

Amaia se dejó ver con una enorme sonrisa, el cabello rubio y liso, y unos lentes oscuros y escribió “Y por fin se hizo la LUZ!!! Hoy sí que ha sido un FELIZ CUMPLEAÑOS!!! Gracias a tod@s por vuestras felicitaciones! ❤️”.

Esto emocionó a sus fans, pues ella se ve tranquila, feliz y emocionada por este nuevo año de vida, a diferencia de hace unos años, cuando la estaba pasando muy mal.

“Quizá no lo sabías… pero la luz eres tú!!!! 😉🎉💝. Felicidades princesa!!!”, “qué bien se ve, amooo, me encanta”, “Feliz cumpleaños, Amaia! Tu música es un regalo para nuestras almas”, “que felicidad verte asi de bien y feliz”, “eres una mujer fuerte y maravillosa que emoción verte así”, “que bueno ver una sonrisa en tu rostro”, “te mereces lo mejor del mundo”, y “eres luz e inspiración para muchos”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Hace un mes Amaia se presentó en el concierto de Karol G en España y sorprendió a los fans, mostrándose más hermosa que nunca y deleitando a todos con su voz.

“Ayer me propuse disfrutar de ese viaje y lo hice con la mejor compañera, rodeada de las personas que más quiero y del cariño de todos los que estabais allí .Gracias por eso, gracias a la vida y gracias a la música.GRACIAS SIEMPRE @karolg eres inmensa y un ángel que ha llegado para quedarse en mi vida.Que Dios te bendiga 🙏🏼❤️”, fue parte del mensaje compartido por la cantante en ese momento.