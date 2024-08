Justin Bieber revela el nombre de su bebé: este es el tierno y poderoso significado

El 23 de agosto de 2024 será la fecha más memorable para el cantante Justin Bieber y su esposa, la modelo Hailey: nació su primer hijo. A través de la cuenta de Instagram de ambos dieron a conocer la maravillosa noticia para ellos. Su fans y amigos, por supuesto, reaccionaron. Fue el pasado 9 de mayo cuando ellos sorprendieron a todos los fanáticos al anunciar que serían padres. Compartieron un emotivo video y varias fotos en los Hailey presumió su panza, al mismo tiempo renovaron sus votos matrimoniales.

PUBLICIDAD

Hailey semanas más tarde manifestó que mantuvo el secreto por seis meses porque considera que el “internet es un lugar aterrador para una mujer embarazada. (…) Ves tantas historias, historias de partos traumáticos, experiencias traumáticas, y sé que eso es muy real. Pero no quiero asustarme”.

Sin embargo, luego decidió gritar su felicidad a los cuatro vientos porque deseaban vivir a plenitud su nueva faceta de mujer, sin tener que esconderse de los paparazzis. “Probablemente podría haberlo ocultado hasta el final, pero no me gustaba el estrés de no poder disfrutar de mi embarazo. Sentía que estaba ocultando este gran secreto, y no me sentía bien. Quería la libertad de salir y vivir mi vida”, destacó con ABC News el mes pasado.

Se convirtió en una de las embarazadas más fashion de la época. Incluso, para revelar su embarazo, eligió un vestido blanco de encajes de Saint Laurent, que combinó con unas gafas en el mismo tono. A lo largo de su gestación siempre de mostró tierna, fresca, deportiva, cómoda y elegante, según la ocasión. Ahora ella se dará su tiempo para cuidar al bebé.

Un nombre con un poderoso significado

Los nuevos padres están enfocados en darle toda la atención al bebé y, por supuesto, también en aprender. Por ahora, solo mostraron su piececito del nené y también revelaron su nombre, que también seguirá con la tradición familiar con las iniciales JB, pues se llama: Jack Blues Bieber.

Pero, aunque comparta las iniciales con sus ancestros, el baby Bieber tiene un nombre con un poderoso significado para toda la familia. Jack es el segundo nombre de su abuelo paterno, Jeremy, mientras que el segundo y muy particular nombre, Blues, es en honor a su pequeño tío Bay Bieber, de seis años, reseñó el portal People.

Hasta ahora se desconoce si compartirán imágenes completas de Jack o no solo harán como Camiloy Evaluna, que mantienen reservada la identidad de sus pequeñas. Hay que recordar que Hailey comentó recientemente: “Ya es suficiente con que la gente diga cosas de mi marido o de mis amigos. No puedo imaginarme tener que enfrentarme a que digan cosas de un niño”.

Lo que importa es que está complemente sano y que está recibiendo un amor puro, así como toda la seguridad de sus padres.