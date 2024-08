JLo y Jennifer Garner lucen vestidos floreados: a una le dicen que “se ve moderna” y a otra que “parece abuela”

Jennifer López y Jennifer Garner son de las actrices más famosas y exitosas de Hollywood y aunque JLo estaba con el ex de Garner, las dos se llevaban muy bien.

Ambas son mujeres hermosas, madres, y además tienen un estilo muy glamuroso y elegante, aunque el estilo de JLo es más atrevido que el de su colega.

Sin embargo, las dos han lucido vestidos floreados, cada una a su estilo, pero a una la han halagado y a la otra la han criticado cruelmente en redes.

JLo y Jennifer Garner llevan vestidos floreados pero a una le dicen que “se ve moderna y a otra que parece abuela”

Recientemente Jennifer Garner fue captada de paseo con su hija Fin y llevó un vestido floreado midi con cuello camisero, mangas cortas, y ajustado en la cintura.

Esta prenda la combinó con unos stilettos en tono marrón y complementó con un collar, lentes oscuros y el cabello semi recogido, luciendo hermosa, aunque los comentarios no fueron los mejores.

“Así se viste mi abuela”, “pero por qué se empeña en vestirse como una mujer de 80 años”, “ella es muy linda, pero ese vestido no la favorece, está muy aburrido”, “con ese look parece una abuela”, “pero que feo se viste ella”; “necesita unas clases de estilo de JLo”, “ese vestido no le queda bien en ese tono, no la hace resaltar”, fueron algunas de las críticas a Jennifer Garner.

Sin embargo, JLo ha llevado también un vestido floreado y los halagos no se hicieron esperar, asegurando que se veía hermosa, moderna y elegante a sus 55.

Jennifer López l levó un vestido floreado midi asimétrico, más corto adelante y largo atrás, con atrevido escote, y falda ancha, en tono blanco, con flores en tono fucsia.

La famosa se llevó los halagos con este sexy look que complementó con tacones fucsia, el cabello recogido en un moño bajo y accesorios fucsia.

“Wow esto sí es una belleza”, “esta mujer siempre sabe cómo vestirse”, “me encantó su look, muy sexy y moderno”, “ella es una diva, siempre se viste bien”, “es que ni parece que tuviera 55, que cuerpazo”, “esto sí es un buen look, aprende Jennifer Garner”, y “la mejor vestida siempre, súper a la moda y moderna”, fueron algunos de los halagos que se llevó.