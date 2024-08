“Eso no se pregunta”: La incomodidad de Lucerito Mijares tras ser cuestionada sobre momento “íntimo”

Lucerito Mijares ha emergido en los últimos años como una de las jóvenes promesas más destacadas en la música mexicana. Aunque ser hija de dos de los artistas más reconocidos en México, Lucero y Manuel Mijares, podría haberle facilitado el camino hacia el estrellato, Lucerito ha sorprendido a todos con su talento vocal y carisma en los escenarios, labrando su propio camino en la industria musical.

PUBLICIDAD

Su ascenso a la fama no sólo ha sido el resultado de su herencia artística, sino también de su dedicación, disciplina y habilidad para manejar las adversidades con madurez y gracia.

A pesar de su éxito inicial, Lucerito ha enfrentado también las duras críticas sobre su físico e imagen y hasta ha sido cuestionada en varias ocasiones sobre sus preferencias sexuales y vida amorosa, cuando aún es una adolescente.

Lucerito enfrenta momento incómodo en entrevista

Recientemente, Lucerito fue invitada al canal de YouTube de Yordi Rosado, donde ofreció una entrevista sincera y abierta sobre su carrera y experiencias. Durante esta conversación, compartió cómo supo que quería dedicarse a la música, describiendo su pasión por el canto y su deseo de seguir los pasos de sus padres, aunque con su propio estilo.

Eso sí, en un momento, el conductor generó controversia entre los internautas al hacer una pregunta que muchos consideraron “de mal gusto”.

“¿Ya has dado un beso? ¿Ya has besado o no?”, pregunta Yordi y Lucerito, visiblemente nerviosa, responde: “O sea sí. Bien, bien no pero sí. O sea...como”. Entonces, Yordi interviene, bromeando: “¿De nivel 1?” A lo que Lucerito asiente y dice con una sonrisa: “¡Ándale!”.

De inmediato internautas reaccionaron. “Un beso es lo más íntimo que existe, porque hacer esa pregunta tan incómoda?”. “Qué pregunta tan innecesaria”. “Yordi eso no se le pregunta a una niña”. “No pregunte cosas personales pregunte por su carrera artistica es artista”. “Señor esas preguntas que??? Eso no se hace y menos a ella”, se lee.

PUBLICIDAD

Lucero Mijares La hija de Lucero y Mijares respondió una pregunta que internautas consideran "de mal gusto" (TikTok)

Si bien Lucerito ha sabido manejarlo con notable dignidad y madurez, este tipo de preguntas subraya la presión que muchas jóvenes en la industria enfrentan respecto a su vida personal. Las figuras públicas, especialmente las jóvenes, merecen el espacio para explorar su vida personal a su propio ritmo, sin la constante presión de cumplir con las expectativas de una audiencia curiosa.

Rosado también le hizo otra pregunta incómoda acerca de un incidente en el programa “¡Qué Importa!”, en el que los conductores Eduardo Videgaray y Sofía Rivera se burlaron de su apariencia física, sugiriendo a través de chistes que parecía un hombre. La cantante describió cómo esta situación la tomó por sorpresa, señalando que fue doloroso convertirse en tendencia en redes sociales por un tema tan insensible. “Obviamente si fue como un bombazo. Lo primero que pensé fue: ‘Está muy mal que el de prepa se meta con el de primaria, o sea ellos me llevan varios años.”, dijo.