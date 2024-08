¿Santa Fe Klan? Karely Ruíz anuncia su embarazo y revelan quién es el padre de su bebé

A sus 23 años, Karely Ruiz es una de las modelos de OnlyFans no solo de las más populares, sino mejor pagadas de la industria, lo que le ha dado para darse una lujosa vida que comparte a través de sus redes sociales, donde presume sus viajes por Europa, lujosos autos y obras de caridad.

Esta es la razón por la que a muchos tomó por sorpresa que la originaria de Monterrey, anunciara en sus redes sociales que estaba esperando a su primera hija, con una fotografía donde se le ve utilizando un vestido dorado, mientras deja ver su baby bump, generando una ola de reacciones, comentarios de apoyo y felicitación por la llegada de su bebé.

#Espectáculos || #KarelyRuiz sorprende a sus seguidores al anunciar su embarazo el 24 de agosto. Ese mismo día, la modelo de OnlyFans, de 23 años, reveló el género de su bebé: ¡una niña! La revelación, con una nube rosa, marca un nuevo capítulo en la vida de la exitosa empresaria pic.twitter.com/8Hp4FQcoL6 — Poder Informativo Calceta (@poderinfocal03) August 26, 2024

Karely Ruiz anuncia que está embarazada

El anuncio de su embarazo debía ser icónico, y así lo hizo Karely Ruíz, con un poderoso posado en la que se le vio con la mano en la cintura y la otra sosteniendo su baby bump, luciendo un vestido color dorado con un extravagante movimiento que quedó inmortalizado en una de las fotos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Además, la modelo dejó un emotivo mensaje en el que se leía: “El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida, es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió, no tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí te cuidaré y te amaré por siempre”. A su mensaje se sumaron sus seguidores y otros famosos influencers para felicitarla, sin embargo, comenzó a surgir la duda sobre quién sería el padre de la hija que espera Karely Ruíz.

¿Quién es el papá del primer bebé de Karely Ruíz?

Hasta el pasado fin de semana, Karely Ruíz había mantenido en completo secreto su embarazo, tal como lo han hecho otras celebridades, buscando proteger uno de los momentos más importantes en su vida, eso sí, una vez que lo anunció dejó ver que era algo que ya estaba esperando, pues en 2023, reveló en una entrevista su deseo de ser madre: “Me veo triunfando con mi hijo. Quiero ser mamá. Ya quiero ser mamá porque es uno de mis sueños. Siento que ya disfruté y ya viví. Ser mamá es uno de mis sueños”.

Sin embargo, en redes sociales las especulaciones sobre el padre de su primer bebé comenzaron a surgir, sin embargo, según los videos que se han filtrado en redes sociales, donde Karely Ruíz revela el sexo de su bebé, se le puede ver acompañada de un hombre que aparentemente se trataría de Johnny Echeverría, quien se presenta en redes sociales como un consultor empresarial, especialista en ventas y marketing, mientras que otros dicen que se dedica a ser DJ.

Esto se habría confirmado a través de la supuesta invitación que se filtró en redes sociales donde, además, la modelo dejó ver que estaría acompañada de Jhon, que diversas especulaciones apuntan a que se habría casado con él, antes de anunciar su embarazo.