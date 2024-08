“Qué cólera”: el golpe de Ricardo Peralta a Briggitte Bozzo por el que exigen su expulsión

La Casa de los Famosos se ha vuelto el reality show más visto en México y es que este año sus participantes han dejado una profunda huella en el público, provocando semana con semana un enorme debate en redes sociales sobre las actitudes que son vistas a través del 24/7 del programa.

PUBLICIDAD

Son precisamente estas actitudes las que han generado controversia en redes sociales, y es que el cuarto Tierra se ha convertido en el gran villano de la historia esta segunda temporada, que se coloca como un rotundo éxito tras su primera entrega cuando Wendy Guevara se coronó como la triunfadora del reality.

Esta temporada los miembros del cuarto Mar, entre ellos Briggitte Bozzo se han coronado como los favoritos del público, gracias a su carisma y actitud, y es precisamente la transmisión 24/7 la que deja ver cómo es la dinámica entre grupos provocando la molestia de sus seguidores debido a cómo estarían tratando a la joven de 23 años, entre ellos Ricardo Peralta de quien ya han pedido su expulsión inmediata tras ser captado golpeando a la originaria de Maracay, Venezuela.

Briggitte Bozzo, Karime Pindter y Gala Montes Imagen recuperada de 'La Casa de los Famosos México'

Ricardo Peralta golpea a Briggitte Bozzo

El público no pasa nada desapercibido y fue un encuentro entre Ricardo Peralta y Briggitte Bozzo el que los hizo enfurecer, dejando ver que los momentos de tensión dentro de la casa, no han terminado.

En el video, que ya se viralizó en redes sociales, deja ver cómo Ricardo Peralta se acerca para golpear a Briggitte Bozzo en la frente, mientras ella estaba sentada en la cocina, prestando atención a una plática que estaba teniendo con Sian Chiong y Adrián Marcelo. La reacción de la actriz fue de sorpresa, quien simplemente volteó a verlo y fue el influencer quien respondió: “Perdón, me dieron muchas ganas”, a lo que ella simplemente optó por irse diciendo: “¿Saben qué? Ya me voy, me voy a bañar, tengo cosas que hacer”.

Esta acción se habría dado después de que Ricardo Peralta advirtiera a la actriz venezolana que no estaba dispuesto a tolerar las bromas que ha hecho al cuarto tierra: “No hay que ser maga para leer un cuarto bebé, una tercera más y ya te agarro de los pelos y también a Gala y ya ¡traz!”, a lo que Bozzo simplemente le pidió no tomarse las cosas personales.

La reacción del público al golpe de Ricardo Peralta a Briggitte Bozzo

Tras viralizarse este video, internautas pidieron la expulsión de Ricardo Peralta e incluso, hubo quienes aseguraron que el influencer tenía envidia de Briggitte Bozzo:

“La violencia nunca es justificable y es importante que se tomen las medidas adecuadas para que estas situaciones no se repitan”, “El cabron de Sian, la jaló de los cabellos y nadie hizo nada(hablo de la producción que ve todo 24/7″, “Pero Karime y Gala después de eso le volvieron a decir ‘Ah pero ahí quieres seguir ya aléjate de ellos’ y ella ‘Ay, pero es que yo más no los pelo y ya’, no entiende que se tiene que alejar por completo”.