La inexplicable contradicción de Ben Affleck con JLo por la que le dicen “hipócrita” e incidió en su ruptura

La relación entre Ben Affleck y Jennifer Lopez ha sido objeto de atención desde que comenzaron los rumores de crisis, los cuales fueron confirmados días atrás cuando la diva del Bronx solicitó el divorcio al actor tras dos años de matrimonio.

A pesar de que su romance fue aclamado por muchos, la pareja siempre estuvo rodeada de especulaciones, especialmente por su tumultuosa historia de amor interrumpida en más de dos décadas. Este nuevo episodio ha revelado, aún más, las contradicciones en su relación, lo que ha llevado a algunos a calificar al protagonista de Batman de “hipócrita”.

La contradicción de Ben Affleck hacia JLo que le reclaman los fans

Un aspecto revelador que dio a conocer recientemente People, es que Ben Affleck tuvo un papel protagónico en el documental La mejor historia de amor jamás contada, que narra su vida juntos. Aunque se pensaba que el actor era reacio a compartir su vida privada, fuentes cercanas a la pareja confirman que él fue quien impulsó el proyecto.

Según el medio, “él fue una fuerza que la motivó a realizar la película”, lo que contradice la idea de que él prefería mantener un perfil bajo. Este documental relataba todo el proceso creativo detrás del ambicioso trabajo audiovisual que lanzó junto con el álbum ‘This Is Me... Now’ de la cantante.

“El documental fue idea de Ben para su compañía, Artists Equity. El equipo de Jennifer no quería hacerlo ya que ella estaba enfocada en el álbum y el proyecto de video original de Amazon”, reseñaron.

Pese a esto, los motivos de separación entre JLo y Ben Affleck se ubican en incompatibilidad de caracteres y deseos, después que un amigo cercano reveló que el actor se encontraba incómodo con la constante exposición mediática, contrastando directamente con la naturaleza pública de JLo, quien disfruta del foco de atención.

De acuerdo con fuentes cercanas, la relación se tornó insostenible para JLo, quien se sentía decepcionada por la falta de interés de Affleck en resolver los problemas matrimoniales. “Él no ha mostrado compromiso para que su relación funcione”, informó un allegado a la cantante