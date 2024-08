“Deja en paz al hombre”: El gesto de JLo por el que la acusan de querer mantener cerca a Ben Affleck

Dicen que “un clavo saca a otro” y parece que Ben Affleck lo estaría siguiendo al pie de la letra. A pocos días de confirmarse que él y Jennifer López se están divorciando, y que desde abril no están conviviendo, el actor parece que ya se está dando otra oportunidad en el amor.

PUBLICIDAD

Según un informante del portal de espectáculo, Page Six, Ben estaría saliendo con Kick Kennedy, quien tiene 36 años y es hija de Robert F. Kennedy Jr. A la pareaja la vieron junta el Polo Lounge del Hotel Beverly Hills y en otros lugares populares. Ella se negó a dar declaraciones, mientras que él permanece en silencio.

El divorcio de Bennifer es por “diferencias irreconciliables, pero algunos afirman que sería porque él no tolera tanta exposición mediática, razón que lo llevó a terminar hace 20 años, cuando se comprometieron en matrimonio. Una fuente cercana a ellos develó que, aparentemente, él se “asustó” durante su luna de miel cuando se acosado por los paparazzis.

También agregó que “no se avergüenza de su necesidad de soledad y que está orgulloso del hecho de que siempre se ha cuidado y siempre se cuidará. Nunca se ha entregado por completo a otra persona, y aparentemente nunca lo hará”.

JLo se negaría a dejarlo ir y así lo demostraría

Esta vez parece que Jennifer sí hizo todo lo que pudo para salvar su tercer matrimonio. La artista de 55 años afirmó en su petición de divorcio que se separaron oficialmente el 26 de abril. Ella desde entonces no ha dejado de compartir con la familia de él, por lo que asistió a los eventos escolares de Seraphina y Samuel, los dos hijos menores Ben. mientras que lleva una vida muy cercana con Violet, la primogénita de él con Jennifer Garner.

Pero, no sucede lo mismo con Affleck, quien presuntamente se distanció de Emme y Max, hijos de la “Diva del Bronx”. Según la revista People, una fuente confidencial le reveló que Ben “no ha estado en contacto” con los gemelos.

“El hecho de que él no haya visto a sus hijos en mucho tiempo, es como si se hubiera ido, pero ella es especialmente cercana a sus hijos”, dijo la fuente, que además aclaró: “El hecho de que no esté con Ben no significa que no le importen sus hijos (los de JLo)”.

Los internautas no dudaron en pronunciarse al respecto: “Sus hijos probablemente han aprendido a no acercarse demasiado a nadie, porque todos terminan yéndose”, “Dejen en paz a ese hombre”, “¿Por qué su relación con sus hijos es importante para el público? No es así”, “Definitivamente no quiere formar parte de JLO” y “Pero estuvieron casados durante 2 años. ¿Ven a los niños con Rod? Estuvieron involucrados en su vida y sus hijos mucho más tiempo que estos”, opinaron en las redes sociales.