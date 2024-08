“No le deseo un hombre como él”: Por este momento captado en video, piden a Briggitte no sucumbir ante Adrián Marcelo

“La Casa de los Famosos” se ha consolidado como uno de los reality shows más polémicos y comentados del momento en la televisión mexicana. Y es que a pesar de la popularidad del programa tanto en televisión, como streaming y redes sociales, también ha traído consigo críticas severas debido a los comportamientos controvertidos de algunos concursantes, quienes han sido señalados por sus tácticas de juego “sucias” y actitudes negativas que fomentan el bullying y la misoginia.

Entre los participantes más polémicos de esta temporada se encuentran Mariana Echeverría, Ricardo Peralta y Adrián Marcelo, quienes han despertado la indignación del público por sus estrategias agresivas y, en ocasiones, irrespetuosas.

Mariana Echeverría no quería entrar a La Casa de los Famosos México Duelo

Mariana, por ejemplo, se ganó la antipatía de muchos televidentes por su comportamiento hostil hacia otros concursantes, en particular hacia Briggitte, a quien hostigaba constantemente con comentarios despectivos y actitudes de desprecio. Esta actitud de Echeverría creó un ambiente tóxico dentro de la casa, afectando la percepción del público sobre ella y ganándose el rechazo de una gran parte de la audiencia que finalmente la sacó del juego.

Sin embargo, el participante que más controversia ha generado es Adrián Marcelo, también por su mal comportamiento con la actriz. Desde el inicio del programa, el conductor regiomontano la ha molestado con comentarios fuera de lugar y comportamientos que han sido interpretados como acoso. Eso sí, para algunos, esto podría significar que siente atracción por ella y que está tratando de disimular, ya que además, es casado.

Adrián Marcelo Briggitte Bozzo estaría aplicando una nueva estrategia para ganar (Instagram, TikTok)

Ahora que Mariana no está, la actitud de Adrián con Briggitte parece estar cambiando, mostrando un mayor acercamiento.

Internautas piden a Briggitte no sucumbir ante Adrián Marcelo

Recientemente llamó la atención de los internautas una dinámica de fiesta dentro de la casa en la que Marcelo y Briggitte fueron vistos bailando juntos en un momento inesperado de aparente cercanía. Este hecho sorprendió a la audiencia, ya que contradice la imagen de hostilidad que el regiomontano había mostrado anteriormente hacia la actriz.

Algunos internautas han comenzado a reafirmar que el comportamiento de Adrián Marcelo hacia Briggitte podría ser una forma de expresar un interés romántico, a pesar de que él está casado, aunque también podría ser parte de una estrategia.

Esta teoría ha dividido opiniones entre los seguidores del programa: mientras algunos ven con buenos ojos la “nueva dinámica” entre ambos, otros advierten a Briggitte que no se deje engañar y recuerdan que Marcelo no ha sido precisamente un modelo de comportamiento ejemplar.

Briggitte Bozzo Internautas le piden a "brillitos" no dejarse llevar por Adrián Marcelo (TikTok)

“Ahí no briggite es linda , no le deseo un hombre como Adrián marcelo”. “Noooo brillitos!!! ahí no caigas!!!”. “Cuidado con ese tipo Bri!!! No tiene buenas intenciones”. “Ay no porfavor amiga date cuenta!!!”, se lee en redes sociales.

A pesar de las especulaciones, la relación entre Adrián Marcelo y Briggitte sigue siendo un tema de debate entre los seguidores del programa. Mientras tanto, la actitud de Marcelo sigue bajo escrutinio, y muchos están atentos a ver si sus acciones representan un cambio auténtico o si son simplemente parte de una estrategia más amplia para manipular la percepción del público.