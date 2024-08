Netflix: estos son los estrenos de la plataforma para el cuarto fin de semana de agosto

Netflix es indudablemente la plataforma de streaming de series y películas más activa en la actualidad. El gigante de la transmisión estrena títulos de todos los géneros prácticamente a diario.

Y eso no será diferente durante el penúltimo fin de semana de agosto. En este corto periodo del mes, el servicio digital recibirá un conjunto mínimo de proyectos en su catálogo para Latinoamérica.

¿Qué llega a Netflix durante el penúltimo fin de semana de agosto 2024?

¿Quieres saber todo lo que Netflix estrenará entre el sábado 24 y domingo 25 de agosto de 2024? Sigue leyendo para conocer las producciones que llegarán para que las mires en tus días libres.

The First Slam Dunk

La película animada japonesa, basada en el icónico manga de Takehiko Inoue, promete cautivar a tanto a los espectadores casuales como a los amantes del anime con su emocionante historia.

El drama deportivo sigue los pasos de Ryota Miyagi, un joven de 17 años que lucha por cumplir un sueño inculcado desde su niñez por su fallecido hermano mayor: ser una estrella del básquetbol.

“El ‘velocista’ y base armador de Shohoku, Ryota Miyagi, siempre juega con inteligencia y a la velocidad del rayo, corriendo en círculos alrededor de sus oponentes mientras finge serenidad. Nacido y criado en Okinawa, Ryota tenía un hermano tres años mayor”, reza la sinopsis oficial publicada por Toei Animation.

“Siguiendo los pasos de su hermano mayor, quien fue un famoso jugador local desde muy joven, Ryota también se volvió adicto al baloncesto. En su segundo año de secundaria, Ryota juega con el equipo de baloncesto de la escuela secundaria Shohoku junto con Sakuragi, Rukawa, Akagi y Mitsui para entrar a la cancha del Campeonato Nacional Inter-escolar. Y ahora, están a punto de desafiar a los campeones reinantes, la escuela preparatoria Sannoh Kogyo”, concluye el texto.

Fecha de estreno en Netflix: 25 de agosto

Aparte llegan nuevos episodios de dos k-dramas

The First Slam Dunk es el único proyecto inédito que Netflix estrenará en su catálogo para Latinoamérica durante el cuarto fin de semana de agosto, pero no es todo lo que se estrenará.

Además, en este periodo, el servicio lanzará nuevos episodios de un par de k-dramas en transmisión que han logrado enamorar a los espectadores: El amor vuelve a casa y Ella de día, otra de noche.

El quinto y sexto capítulo de la primera serie coreana estarán disponibles para la región dentro la plataforma digital este sábado 24 de agosto y domingo 25 de agosto, respectivamente.

En cuanto al segundo proyecto mencionado, el decimotercer y decimocuarto episodio llegarán a la biblioteca del gigante del streaming para América Latina el próximo 25 de agosto.