5 series y películas que debes ver antes que las eliminen de Netflix: Matt Damon actúa en una

Netflix añadirá nuevas series, programas y películas a su biblioteca con las que pretende ganar suscriptores en lo que resta del año, pero también borrará varios títulos en las próximas semanas.

PUBLICIDAD

Entre los proyectos que dejarán la plataforma de streaming para darle paso a los lanzamientos están algunos filmes y seriados que valen la pena ver o repetir antes de que se despidan para siempre.

Series y películas en Netflix que debes ver antes que las borren este fin de semana

Por eso, a continuación, te presentamos cinco producciones de diferentes géneros en Netflix que debes ver durante este fin de semana antes de que las quiten del catálogo para Latinoamérica.

Operación monumento

George Clooney, Matt Damon y Bill Murray son algunas de las estrellas de este drama inspirado en el libro The Monuments Men: Allied Heroes, Nazi Thieves and the Greatest Treasure Hunt in History de Robert M. Edsel.

Sinopsis: Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de curadores de arte, historiadores y expertos se unen para recuperar obras robadas antes de que Hitler las destruya.

Último día para ver en Netflix: 6 de septiembre

Infancia clandestina

Teo Gutiérrez Moreno, Ernesto Alterio y Natalia Oreiro protagonizan esta película argentina, basada en la vida de Benjamín Ávila, que fue nominada al Goya a la mejor película iberoamericana.

PUBLICIDAD

Sinopsis: Luego del exilio, un niño de 12 años y su familia regresan a Argentina. Deben adoptar identidades falsas mientras los padres continúan con sus actividades políticas.

Último día para ver en Netflix: 30 de agosto

La catedral del mar

Los actores Aitor Luna, Daniel Grao y Michelle Jenner encabezan esta serie de drama histórico español basada en la primera novela homónima del abogado y escritor español Ildefonso Falcones.

Sinopsis: Durante el siglo XIV, en Barcelona, un siervo determinado a alcanzar la libertad y la riqueza provoca el desdén de la clase noble y la sospecha de la Inquisición.

Último día para ver en Netflix: 30 de agosto

Desafío sobre olas

Los talentosos AnnaSophia Robb, Helen Hunt y Dennis Quaid son los protagonistas de este conmovedor e inspirador drama biográfico sobre la vida de la surfista Bethany Hamilton.

Sinopsis: La surfista Bethany Hamilton se arma de valor para volver a competir luego de perder su brazo en un ataque de tiburón. Basada en una historia real.

Último día para ver en Netflix: 31 de agosto

Los 100

Eliza Taylor, Paige Turco y Bob Morley lideran el elenco de esta exitosa serie de ciencia ficción con siete temporadas basadas en la serie literaria del mismo nombre de la escritora Kass Morgan.

Sinopsis: Un siglo después de que la Tierra fuera devastada por un holocausto nuclear, cien habitantes de una estación espacial vuelven al planeta para determinar si es habitable.