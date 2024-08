“Sin presupuesto vs con presupuesto”, esposa de Canelo muestra cómo lucía a sus 16 y dicen que “parece otra”

Saúl “El Canelo” Álvarez es uno de los boxeadores mexicanos más exitosos del momento y ha formado una hermosa familia junto a Fernanda Gómez.

La joven de 28 años comenzó una relación con el boxeador en el 2016, y aunque al siguiente año se separaron, en el 2018 volvieron y formaron su hermosa familia con su hija María Fernanda.

Fue en el 2021 cuando se casaron y desde ese entonces no se han separado más y por el contrario, cada vez dejan ver cuánto se aman y lo felices que son, a través de las redes.

Esposa de Canelo muestra cómo lucía a sus 16 y aseguran que “parece otra”

Fernanda Gómez encanta con su belleza en las redes y su cuerpazo, pero constantemente recibe críticas, pues aseguran que se ha sometido a retoques estéticos con el dinero de Canelo.

De hecho, hace poco compartió una foto del pasado, en la que ella tiene 16 años y posa junto a Canelo, pero sorprendió lo diferente que luce.

“Throwback a los 16 años con mi Santitos 🥰 hasta que se le hizo! Jaja 😅”, fue el mensaje en la polémica foto donde ella se ve posando al lado de Canelo con el cabello suelto, pantalón rosa y top, y él se ve en una moto, y donde ha recibido muchas críticas.

Y es que dicen que ahora tiene unos labios más gruesos y que ha “abusado” del bótox en su rostro a pesar de ser joven, al punto que parece otra persona a la de esa foto del pasado.

“Sin presupuesto vs con presupuesto 👏👏”, “Es la misma!?? 😮😮 Woaw eres tu como has cambiado no pareces en la foto”, “Dónde está la chiquilla de la foto ? 😂no se parece”, “Ja ja ja .. parece otra versión !”, “Pero empezó con una y ya es otra 😮”, “Antes de mil operaciones 💯”, “Se mira otra. Serán tantas operaciones 😅”, “Ni se parece, que cambio”, y “lo que hace el dinero, es otra, y era más bonita antes”, fueron algunas de las críticas en redes.

Aunque aseguran que Fernanda es “mantenida” de Canelo, la joven se ha forjado una carrera como influencer y tiene más de un millón y medio de seguidores en Instagram, donde hace colaboraciones con marcas.

Además, también es empresaria y tiene un negocio propio de salón de uñas y una boutique que llevan su nombre, ubicadas en Guadalajara.