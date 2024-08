¿Quiere ser como ella? El look de Mariana Echeverría por el que la acusan de copiar a Briggitte

Mariana Echeverría sigue enfrentando un gran hate en redes sociales y fuertes comentarios en cada programa al que asiste, luego de su polémica participación en La Casa de los Famosos México donde atacó a varios de sus compañeros, en especial a Briggitte Bozzo, a quien sometió a episodios de bullying.

Aunque la presentadora intenta tomarse con calma y con gracia las cancelaciones que le han realizado, su imagen pública se mantiene en caída por lo que cada una de sus apariciones suelen llenarse de desprecio.

Echeverría ha optado por tomarse a modo de chiste los comentarios y hasta situaciones en las que la han dejado envuelta como por ejemplo al ser involucrada en el fallecimiento de un niño, así como el desprecio a otro pequeño autista, situaciones que ha desmentido.

El look de Mariana Echeverría por el que aseguran que copió a Briggitte Bozo

Durante una de sus últimas apariciones en LCDLFM, Mariana Echeverría ha optado por llevar un llamativo look compuesto por unas medias rojas junto con un body negro y un sobretodo también en rojo que contaba con grandes rosas, el cual ha causado asombro.

Y es que son muchos los internautas que aseguran que pese al odio que mantiene por la actriz venezolana ha intentado copiar su estilo con este outfit, al contar con similitudes al que Bozo usó el día de su eliminación del reality.

En el caso de Briggitte lució un vestido en la misma tonalidad con estilo de corset que contaba con aberturas a los lados y un cinturón en color negro que acentuaba su figura.

Pese a que Mariana intenta lucir feliz y en paz con ella misma en redes recriminan su conducta asegurando que no es un “reflejo de la sociedad”

“Fuerte. Me llevo una enseñanza, un aprendizaje. Ofrecí las disculpas necesarias porque dije ‘perdón de esto y esto’. Las actitudes no fueron las correctas, las palabras no fueron las correctas. Sabes que, es un reflejo de la sociedad porque (me dicen) ‘haces bullying’ y luego 52 memes míos”, comentó sobre su salida durante la cuarta gala del programa.

Lejos de llenarse de elogios por su estilo, Echeverría sigue siendo crucificada en redes donde tampoco fueron bienvenidas sus disculpas y hasta le han pedido que no asista a las siguientes galas de la segunda edición de LCDLFM al no ser considerada bienvenida.