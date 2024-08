“No hay necesidad”: Le reclaman a Belinda por usar temas diabólicos y así respondió ella

La cantante Belinda se siente renacida y así lo dejó claro en el videoclip de “La Mala”, que estrenó este viernes 23 de agosto, y por el que ha sido duramente criticada, ya que la han señalado de “satánica” por las alusiones a la religión y el culto a lo profano que tiene en el material, pero que en realidad en solo la metáfora de la experiencia que ha vivido a lo largo de estos últimos años.

El mismo día que cumplió 35 años, el pasado 15 de agosto, la también actriz lanzó el tema, que le dedica a todo aquellos que se encargaron de “satanizarla” en su momento más vulnerable, pero que también la fortalecieron. El clip tiene menos de un día en la plataforma de Youtube y cuenta con unos 300 mil reproducciones.

“Hace rato me dejo de emputar. Si hablan bien, si hablan mal. Otro día normal, estoy acostumbra’, si me quieran joder, yo lo’ dejo intentar, y se van a chingar. Dicen que soy la mala reputación. Que me tiren, yo tiro la bendición. Qué no sirvo pa’ una relación. Qué lo’ dejo loquito’, que soy la perdición...” es parte de la polémica letra.

Una internauta de X explicó detalladamente el significado del video: “Belinda es una especie de bruja/vampira. Planeó su linchamiento y lo ordenó. Ella no era ‘MALA’, la volvieron así. Todo comienza cuando se harta de leer todas las historias que han creado sobre ella y en los diarios alertan que “La mala está de regreso”, explicó la usuaria identificada como Marian Lu.

Prosiguió: “Ella, entonces, usando sus ‘poderes‘ de bruja/vampira se adelanta a todas esas especulaciones y arma un plan. Convoca a las personas y las hipnotiza con el objetivo de que la linchen públicamente. Las señoras que han tejido tantas historias sobre Belinda intentando crear una ‘máscara’ o imagen que no es de Belinda son las mismas que aparecen también linchándola”.

Finalmente explicó: “Tras todo ese linchamiento y ataques que sufrió, Belinda ‘muere’ y es sepultada. Pero eso es lo que ella quiere que se piense porque todo fue un plan de ella. Lo que en realidad se linchó fue una concepción/imagen que la gente se creó de Belinda. La verdadera Belinda es espectadora de todo ese caos, como se ve en la parte en la que ella está en el bar mientras ocurre el ataque”.

“Les guste o no, es lo que hay”, así les respondió Belinda a sus haters

Para el portal Panorama Web, la artista expresó que se siente más segura que antes, y que jamás imaginó que, en algún de su carrera, pudiera escribir un tema con semejante letra, a lo que sentenció: “Pero ahora, les guste o no, es lo que hay. Y cuando las cosas se hacen con amor, escritas con el corazón y, ante todo con respeto, todo se vale”.

Aprovechó la entrevista para dedicarle el video a todas las mujeres que han sido lapidadas por la opinión. “Esta canción va dedicada a todas las mujeres que hemos sido juzgadas, atacadas y tachadas de ser las malas de la historia, mientras que, al hombre, en general, nunca se le dice nada. Más allá de haber sido juzgadas o criticadas, que sepan que esta canción es para empoderarnos y para reírnos de todo aquello que los demás han dicho de nosotras”.

Belinda hará su próximo lanzamiento en octubre de 2024 junto a Kenia OS, una colaboración bajo el género pop.