Jennifer López no fue Lopez: esta sería la próxima ‘cachetada con guante blanco’ para Ben Affleck

Jennifer Lopez se encuentra nuevamente soltera tras acudir a los Tribunales de Los Ángeles para solicitar le divorcio de Ben Affleck, tras varios meses de especulaciones sobre la crisis matrimonial que enfrentaban. La cantante decidió cerrar el ciclo Bennifer, tras una reconciliación que había causado gran asombro en el mundo del espectáculo.

Fueron 20 años los que JLo y Ben habían pasado separados luego de haberse comprometido en 2004, por lo que el retomar su relación a sus 50 años, se consideró que sería “para toda la vida”, sin embargo, la pareja no superó dos años de matrimonio.

La diva del bronx se encargó de hacer oficial su separación el día que se suponía que debían celebrar su segundo aniversario de bodas, pero también de golpear el ego de su ex esposo con una radical decisión.

Jennifer Lopez y el nuevo golpe a Ben Affleck

A lo largo de su relación Jennifer Lopez dejó claro lo enamorada que estaba de Ben Affleck, pese a los gestos de desprecio y amargura que este tenía en cada una de sus apariciones juntos. Lo que pocos conocían era que la cantante había decidido quitarse legalmente su apellido para usar el Affleck, situación de la que estaría arrepentida.

Y es que una de las peticiones que Jennifer le hizo conocer al juzgado es su deseo por eliminar el apellido de su ex, por lo que desea pasar de Jennifer Lynn Affleck a nuevamente Jennifer Lynn Lopez, como se hizo conocer desde los inicios de su carrera.

El llevar el apellido de su esposo había sido para ella un gesto de amor y romanticismo, por lo que en 2022 habló durante una entrevista con la revista Vogue sobre las críticas que había recibido por este detalle, pero ella decidió ser tajante.

“La gente me seguirá llamando Jennifer López. Pero mi nombre legal sera Señora Affleck porque estamos unidos…Somos marido y mujer. Yo esto orgullosa de eso. Pienso que eso no es problema”, dijo cantante en ese entonces. “Pero si quieres saber como me siento, Solo creo que [adoptar el apellido] se siente bien romántico. Esto es tradición y romanticismo para mí, y creo que soy ese tipo de chica”, aseguró.

Lo cierto, es que ahora desea alejarse por completo del apellido Affleck, luego de ejecutar su divorcio por “diferencias irreconciliables”, guardándose de esta manera los detalles de la polémica ruptura que había sido alertada por muchos desde sus inicios.

Recordemos, que fueron muchas las burlas y memes que llegaron a protagonizar los Bennifer en cada una de sus apariciones en eventos, ante el desgano y desanimo que reflejaba Ben, el cual llegó incluso a algunas peleas, según sus gestos.