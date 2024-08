“Yo también trabajo”, Isaac Moreno enfrenta señalamientos por relación con Galilea Montijo

Galilea Montijo e Isaac Moreno siguen dejando en claro que no están interesados en prestar atención a la críticas sobre su relación, por lo cual durante una entrevista para la revista Caras, el modelo español reaccionó a algunos de los señalamientos que suele enfrentar como parte de su relación con la presentadora.

La famosa pareja nunca ha ocultado su amor, por lo cual algunos usuarios de redes sociales hicieron evidente su opinión sobre el noviazgo; sin embargo, tanto el modelo como la presentadora de televisión decidieron hablar del tema de forma oficial para hacer evidente que no están interesados en alimentar ese tipo de polémicas.

Isaac Moreno enfrenta señalamientos por relación con Galilea Montijo

Galilea e Isaac han tenido que enfrentar diversas críticas por su relación, derivadas de señalamientos sobre la diferencia de edades y el supuesto interés del modelo en la fama de la presentara de televisión, es por ello que decidieron acabar con lo rumores y hablar del tema.

“Tengo 43 años, no tengo 20, no soy un chavocho. Obviamente ella gana más que yo, pero yo también trabajo, hago mis campañas, e incluso también ayudo a mis padres, pero entiendo que el chisme es lo que le gusta a la gente, y más si se trata de una famosa que sale con un desconocido”, dijo Isaac Moreno.

Asimismo, ante los rumores sobre el interés de Isaac en ingresar a Televisa, el modelo aseguró que ha rechazado varios proyectos, ya que aseguró que se encuentra enfocado en otro tipo de cosas.

“Me han etiquetado en Instagram y se asegura que voy a entrar a la tele o que incluso ya tengo trabajo en Televisa, pero no conozco la empresa, no he ido nunca. Incluso he rechazado realities en Italia, en España y en México. Yo hago otras cosas. Tengo mis proyectos”, dijo.

Galilea Montijo confiesa que quiere tener una hija con Isaac Moreno

Como parte de la entrevista para la revista Caras, Galilea Montijo e Isaac Moreno hablaron sobre el inicio de su relación y la evolución que ha tenido, señalando que a futuro esperan poder darle la bienvenida a un nuevo integrante en su familia, especialmente a una niña.

“A mí me encantaría, y siempre lo hemos platicado. Y tengo un niño al igual que él, bueno, dos más que me regaló la vida y que siempre cuento, y siempre me quedé con las ganas de una niña. Fui mamá de forma natural, sin necesidad de tratamientos porque el reloj biológico me alcanzó, por eso hoy estamos viendo esta posibilidad”, señalaron.

De acuerdo con sus declaraciones, la presentadora de televisión tiene el deseo de poder tener una niña, por lo cual están consideran sus opciones para convertirse en papás y poder agrandar su familia.

“Si existe al menos una oportunidad, con esa me quiero quedar, porque nos encantaría tener una niña”, comentó.