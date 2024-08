¿Mariana Echeverría odia a Briggitte Bozzo? Esto sabemos

Son diversas las situaciones que se han presentado en ‘La Casa de los Famosos México’, muchas de estas han causado indignación en redes sociales, entre tantas, se encuentra el día en que Mariana Echeverría sirvió camarones a Briggitte Bozzo durante la cena, sin conocer la alergia que padece, lo que ocasionó una fuerte reacción para la actriz de ‘Silvana sin Lana’.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del público es la manera en que Echeverría reaccionó, pues muchos indicaron que lo hizo de una manera insensible, haciendo comentarios desfavorables sobre la situación y llegando a expresar su deseo de que Bozzo estuviera “fuera de este mundo”, generando así diversos comentarios en internet.

“¿A tus 22 años no sabes que eres alérgica? Por eso yo la quiero fuera... pero de este mundo”, indicó Mariana.

¿Mariana Echeverría odia a Briggitte Bozzo?

Mariana Echeverría explicó que su esposo, Óscar Jiménez, le había advertido antes de ingresar al reality show, que su personalidad probablemente entraría en conflicto con la de Briggitte Bozzo. Este comentario, sumado al hecho de que Jiménez y Bozzo se seguían en redes sociales, hizo que Echeverría cuestionara las motivaciones detrás de esa advertencia.

En una conversación con sus compañeros del programa, la famosa confesó sentirse incómoda y celosa, describiendo a Bozzo como alguien que busca atención constantemente. Incluso, mencionó lo que le diría a la actriz venezolana: “creo que en tu casa te gusta la atención... un día estás arriba y otro estás abajo”, sugiriendo una aparente falta de humildad en su comportamiento.

“No lo aguanto, no lo aguanto, te lo juro por qué yo no entiendo, o sea, y veo que se restriega, pero bueno, deja que me toque un pinche posicionamiento, deja que me salve y le voy a decir ‘creo que en tu casa te gusta la atención...un día estás arriba y otro día estás abajo...”, dijo.

“Le dije ‘tus festejos de resfriada en la cara creo que son falta de humildad, no hombre, me la voy a reventar porque ya... que me dijo mi esposo, me dijo ‘vas a chocar un chingo con ella y desde el principio, nada más la dejamos crecer, o sea, no’”, señaló durante una conversación con sus compañeros en el reality show.