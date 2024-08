“Cachetada con guante blanco”: La razón por la que JLo decidió pedir el divorcio sin abogado

Jennifer Lopez y Ben Affleck se mantienen entre los más comentados, luego que la artista confirmara el fin de su matrimonio a dos años de haberse casado en Las Vegas, tras aparecer en solitario en los Tribunales de Los Ángeles.

La diva del bronx decidió terminar de una vez por todas su tan comentada relación, luego de varios meses de especulaciones sobre su crisis matrimonial y distintas criticas por el comportamiento de rechazo que su esposo mantenía durante sus salidas juntos.

Pese a las muestras de amor que la cantante llegó a tener con Ben, este siempre lucía frío y distante de ella, al punto de lucir infeliz, por lo que los apodados Bennifer no lograron superar su inesperada reconciliación.

Jlo y la razón por la que se presentó sin abogado a solicitar su divorcio

Jennifer Lopez ha decidido llevar a cabo el divorcio con Ben Affleck por su cuenta por lo que llamó la atención que al llegar sin compañía a los juzgados, justo el día de su segundo aniversario de matrimonio, situación que causó gran sorpresa, pues las celebridades suelen escudarse a través de sus representantes legales.

La multifacética presentó la demanda “pro per”, lo que significa que lo hizo por sí misma y no recurrió a un abogado, pues pese a que la ex pareja no contaría con un acuerdo prenupcial, lo que significa que todas sus ganancias de los últimos dos años se considerarán bienes gananciales en el divorcio, no lo consideraría necesario.

Y es que la actriz ha dejado claro que el tema de dinero no es un problema para ella, por lo que ha decidido renunciar a la manutención de su esposo y también pidió al juez que denegara también la manutención de Ben.

Sin embargo, si ha exigido recuperar el dinero que gastó en dicha relación desde sus inicios, y habría sido por este motivo por el que no habrían llegado a un acuerdo.

“Han estado tratando de llegar a un acuerdo durante meses, y nuestras fuentes dicen que esas conversaciones continúan, pero se han vuelto cada vez más enconadas”, informó TMZ.

Hasta el momento, se desconoce las razones que llevaron a la pareja a finalizar su relación, pese a que se ha informado que Lopez estaría enojada con su ex ante el poco empeño que le puso a la relación, mientras que este estaría cansado de la exposición mediática que le conlleva estar a su lado.