“Pensé que anunciarían embarazo”: la foto de Galilea Montijo con su novio que confundió a los fans

Galilea Montijo ha capturado la atención tras su participación como conductora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, posando con sensuales atuendos que le han valido de una ola de halagos e incluso de reacciones de sorpresa por sus exorbitantes precios.

PUBLICIDAD

Su paso por el famoso reality y los looks que presume a través de las cámaras, hicieron que el día de ayer acaparara los titulares tras el anuncio de la nueva temporada de la serie documental de Netflix que protagoniza la pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, presumiendo el mismo vestido ‘LOVE’ de Dimitra Petsa (Di Petsa) que la propia Galilea Montijo ya había presumido en la primera emisión de La Casa de los Famosos.

Tan solo un día después de que Galilea Montijo y Georgina Rodríguez fueran comparadas en redes sociales por usar el mismo vestido, la famosa conductora de Guadalajara, protagonizó la portada de la revista Caras junto a su novio Isaac Moreno, con atuendos que desataron furor en los fans de la pareja.

La foto de Galilea Montijo y su novio que confundió a los fans

Tras vivir lo que pareció una luna de miel junto a Isaac Moreno, adentrándose en un viaje por Japón e Indonesia, Galilea Montijo parece estar más feliz que nunca disfrutando esta nueva oportunidad que se ha dado en el amor.

Así lo hizo saber a través de una entrevista exclusiva con la revista Caras, donde revelaron más detalles de su relación, su presente y su futuro, al que se le sumó una serie de fotografías de la pareja que desataron confusión en redes sociales, pues ambos aparecieron abrazados, él con un chaleco color blanco y pantalón, mientras toma de la cintura a Galilea Montijo, quien lució un vestido de punto y tirantes color negro, sin embargo, fue esta misma pose la que desató confusión en el público.

La fotografía desató especulaciones de embarazo entre el público, que se vio reflejado a través de los comentarios en redes sociales, donde se leyó: “Pensé que ya nos iban a dar la noticia del embarazo” pero vale recordar que la famosa conductora, de 51 años, ya no puede convertirse en madre, aunque sí ha estado analizando las posibilidades de tener otro bebé.

¿Cómo se conocieron Galilea Montijo e Isaac Moreno?

La tapatía reveló a la famosa revista como se dio el flechazo entre el modelo de quien ahora se sabe que es ingeniero y tiene estudios en contabilidad, que se dio casi de forma instantánea, pues, cuando se lo presentaron no pudo evitar sentirse atraída por el físico del modelo confesando que, a pesar de la gente guapa que está en el medio “por primera vez, hubo un clic especial”.

Y retomando este deseo de convertirse en madre, Galilea Montijo reveló que estaba en la búsqueda de tener una niña, analizando las opciones que tiene junto a Isaac Moreno: “A mí me encantaría, y siempre lo hemos platicado. Y tengo un niño al igual que él, bueno, dos más que me regaló la vida y que siempre cuento, y siempre me quedé con las ganas de una niña. Fui mamá de forma natural, sin necesidad de tratamientos porque el reloj biológico me alcanzó, por eso hoy estamos viendo esta posibilidad”.