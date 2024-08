“Le está mordiendo el trasero”: Mariah Carey cree que el “karma” está golpeando a JLo y se “burla” de su crisis

Para nadie es un secreto que este 2024 no ha sido el mejor año de Jennifer Lopez: separada de Ben Affleck, con la firma del divorcio cerca, la suspensión de 36 fechas de concierto de su gira “This Is Me... Live”, y el fracaso de su película en Netflix “Atlas” que le ha dejado el mal sabor de las criticas negativas.

La vida le ha dado unos golpes muy fuertes a la actriz y cantante que sus fans esperan que al culminar su proceso de divorcio, renazca de las cenizas como el ave fénix y vuelva a los escenarios.

Según el portal Marca, la cancelación de su gira provocó una ola de reacciones negativas para Lopez, así como una respuesta picante de su rival de toda la vida, Mariah Carey, cuya enemistad hacia JLo se remonta a décadas.

¿Carey disfrutando del fracaso de Jlo?

La rivalidad entre Mariah Carey y Jlo data de muchos años, así lo asegura un informe de In Touch afirma que la interprete de All I Want for Christmas Is You, está disfrutando bastante de los fracasos profesionales de Lopez, ya que su gira fue cancelada y la película de Netflix que protagonizó, “Atlas”, recibió críticas tibias de los críticos.

“(Carey) cree que el karma le está mordiendo el trasero a Lopez porque no es tan talentosa como cree y es demasiado arrogante”, dijo una fuente a In Touch.

Destaca el medio que “para JLo, es una gran patada en los dientes para Mariah hacer todos estos planes de conciertos enormes, especialmente porque sabe cuánto ha estado hablando mal de ella y riéndose de su divorcio”.

Carey, de 55 años, tiene “muchos amigos en común” con López, también de 55 años. Por ello, la cantante de “Heartbreaker” está muy al tanto de los problemas personales y profesionales de López, y está buscando sacar provecho de ellos.

“Mariah está muy emocionada de volver a Las Vegas y desea demostrar que sigue siendo la mejor en lo que se refiere a montar un espectáculo y conseguir ventas de entradas”, dijo la fuente a In Touch.

“Está especialmente emocionada por demostrar que todavía tiene lo que necesita después de que JLo tuviera que cancelar su gira de conciertos”.

Una disputa que tiene unos 20 años

La disputa entre Carey y Lopez data de la década de 2000 por un supuesto uso no autorizado de la música de Carey como sample en la canción de Lopez “I’m Real”.

A pesar de tener muchos amigos en común, las dos cantantes han tenido una relación fría desde entonces, y el comentario viral de Carey “No la conozco” sobre Lopez en 2003 se convirtió en una parte importante de la cultura de los memes en línea.

Los seguidores de la Diva del Bronx esperan que una vez que López resuelva su divorcio, regrese a la música y prepare el terreno para una rivalidad renovada, reseñó el portal Marca.

“Ella espera recuperarse y volver a poner en marcha la gira una vez que todo este lío se calme”, dijo la fuente sobre López.

“Y una gran motivación será enfrentarse a Mariah y competir por su base de fans durante las fiestas. Es difícil creer que esté pensando tan a largo plazo, pero así es JLo, siempre tiene un plan de juego”.