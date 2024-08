Ésta es la desgarradora serie en Netflix que con 3 episodios ha roto récords de audiencia hoy

La fascinación por las series de misterio y true crime en Netflix es un fenómeno que ha capturado la atención de millones de espectadores en todo el mundo. Este género, que mezcla elementos de suspenso, investigación y la realidad de crímenes verídicos, no sólo mantiene al público al borde de sus asientos, sino que también domina consistentemente el Top 10 de la plataforma.

Especialmente el éxito está asegurado cuando se trata de series de pocos episodios ya que ofrecen una experiencia de entretenimiento compacta y adictiva que se ajusta perfectamente al estilo de vida de los espectadores con un ajetrado estilo de vida.

Con tramas concisas y narrativas intensas, estas series permiten a los usuarios disfrutar de historias completas en un corto período de tiempo, lo que fomenta el binge-watching sin comprometer la calidad o profundidad de la trama. Es así como Netflix ha sorprendido recientemente con la adición de una mini serie que con tan sólo 3 episodios te engancha de principio a fin.

Ésta es la serie de 3 episodios en Netflix que te dejará sin palabras

American Murder: Laci Peterson La serie revisita el caso con nuevas entrevistas y revelaciones (Netflix)

Netflix, consciente del poder de atracción de las historias de este tipo, ha producido y distribuido una serie de contenidos sobre crímenes reales que no solo informan, sino que también permiten a los espectadores sumergirse en los detalles más oscuros y complejos de estos casos.

Así que si quieres ver algo nuevo de este género, la recomendación de la semana es “American Murder: Laci Peterson”, dirigida por Skye Borgman. Este documental de tres partes explora el trágico caso de Laci Peterson, un as3sinato que conmocionó a Estados Unidos y que sigue siendo objeto de interés dos décadas después.

Con un enfoque que mezcla material de archivo, entrevistas con personas clave involucradas en la investigación y el juicio, y nuevas perspectivas de los familiares de Laci, como su madre, Sharon Rocha.

Laci, quien estaba embarazada de ocho meses, desapareció de su hogar en Modesto, California, lo que desencadenó una intensa búsqueda mediática y policial. Con el tiempo, se descubrieron los cuerpos de Laci y su hijo nonato en la Bahía de San Francisco, lo que llevó a la detención y eventual condena de su esposo, Scott Peterson, por dos cargos de asesinato. A pesar de su condena, el sujeto siempre ha mantenido su inocencia, lo que añade una capa de ambigüedad y controversia que sigue alimentando el interés en el caso.

“Recuerdo que, antes de conocer a Scott, Laci me contó todas estas cosas sobre él”, dijo Sharon Rocha, madre de Laci, en American Murder. “Y recordé haber dicho, como su madre, ‘Espero que no la esté llenando de basura’. He aprendido a dejarme llevar por mi instinto”.

Actualmente Peterson está cumpliendo una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en la prisión estatal de California en Corcoran. Desde su condena, el caso ha sido objeto de amplia cobertura mediática y numerosos recursos legales, manteniendo el interés público a lo largo de los años.

A través de esta serie documental, la directora, Skye Borgman, espera que la serie también invite a la reflexión sobre la violencia de pareja y su alarmante impacto en las mujeres embarazadas, destacando que el homicidi0 es la principal causa de muerte para este grupo.