Dónde está el esposo de Mariana Echeverría y por qué “brilla por su ausencia” para apoyarla

El pasado domingo 18 de agosto, Mariana Echeverría se convirtió en la cuarta eliminada de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México y su paso por el famoso reality show se vio manchado por los desencuentros que tuvo con Arath de la Torre y Brigitte Bozzo.

Convirtiéndose en una de las participantes más polémicas de esta segunda entrega, su salida fue una de las más pedidas por el público, tanto que hubo quienes impulsaron diversas iniciativas, entre ellas, ir al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México para celebrar la salida de la famosa conductora, a quien acusaron de tener actitudes de bullying que fueron reprobadas en redes sociales y por Andrea Legarreta quien le reprochó: “Fuiste, cruel, innecesaria e injusta”.

La noche de su expulsión, quien acudió a recibir a la actriz fue su hermana, Ximena Echeverría, y no su esposo, Óscar Jiménez, de quien se rumoró, había pedido, junto a su equipo de relaciones públicas, sacarla del famoso reality, pues además de manchar su imagen, estaría repercutiendo en la carrera del futbolista.

“El RP y el marido de Mariana ya quieren sacarla de la casa, porque su reputación se fue a la fregada”, reveló la segunda expulsada de La Casa de los Famosos, Shanik Berman, en una entrevista.

¿Por qué Óscar Jiménez no recibió a Mariana Echeverría tras su salida de LCDLFMX?

Luego de que Mariana Echeverría no empatizara con el público, las miradas se dirigieron a su esposo, Óscar Jiménez, que alguna vez se desempeñara como portero del Club América y es que los memes no se hicieron esperar, argumentando que el famoso guardameta, “sufriría el regreso de su esposa” e incluso hubo quienes se atrevieron a poner en duda su matrimonio y la duración del mismo.

Sin embargo, el pasado domingo, cuando se llevó a cabo la cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México, Jiménez brilló por su ausencia, y no fue él quien recibió a Mariana Echeverría, sino la hermana de la actriz.

La duda sobre la razón sobre su ausencia comenzó a visibilizarse en redes sociales, tanto que el nombre del arquero se convirtió en tendencia; sin embargo, las razones de su ausencia todavía se desconocen, eso sí, se cree que podría estar relacionado meramente con temas profesionales, pues, este fin de semana su equipo se enfrentará contra Santos en el torneo apertura.

Además, el portero no se ha pronunciado respecto a la salida de Echeverría; sin embargo, compartió un posteo en redes, dejando un mensaje en redes en el que se leía: “Feliz 80 aniversario, orgulloso de comenzar una nueva historia con ustedes”.

Óscar Jiménez Instagram (Instagram)

Las declaraciones de Mariana Echeverría que desataron rumores de separación

La actriz también habría hecho unas controversiales declaraciones sobre el club al que anteriormente, perteneció por cinco años: “Óscar me dijo que le regalan todo y los árbitros están a su favor siempre”.

Al momento de dar sus primeras declaraciones tras su salida, Mariana Echeverría desató rumores de separación cuando comentó:

“Mira, estoy tranquila porque no he visto mi celular, no sé qué vaya a pasar, creo que estallaron las redes sociales. No era la idea que tenía del juego, por supuesto que no. Entré en un momento creo que muy débil de mi vida, estaba entre mudanzas, sin esposo, con muchas cosas que me pasaron y no quería entrar débil... me puse una coraza que creo que fue demasiada”.