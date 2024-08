¿Se pelearon? Hermano de Arath de la Torre reveló que llevan largo tiempo distanciados y este sería el motivo

Las palabras con las que el actor Arath de la Torre se defendió de Ricardo Peralta en su derecho a réplica en “La casa de los famosos” resonaron fuertemente entre el público. El influencer lo acuso de humillarlo por su preferencia al llevar cierto tipo de ropa, algo que el artista repudió, al manifestar que no tenía problemas con nadie de la comunidad LGTBIAQ+, pues él tiene un hermano homosexual, de quien se siente orgulloso.

Pero, remató al decirle: “No quieras voltearme a mí a la gente de esa manera, no se vale, no juegues así, no juegues sucio. Yo siempre te he extendido mi mano. (...) No eres Wendy. Wendy Guevara es otra cosa. Búscate otra historia, porque esa ya se contó”.

Tras el impase entre ellos, muchos comenzaron a preguntarse por la familia de Arath y cómo es su relación ella. El conductor del programa “Hoy” tiene varios hermanos, incluso uno de ellos es muy conocido porque también ha incursionado en el mundo artístico al participar en varias telenovelas.

Arath se peleó con su hermano

Son tres hermanos. Una de ellos es Patricia Villanueva y también está en el mundo del espectáculo, incluso ha participado en el programa “Hoy”, ya que se encargó de la sección de consejos, y también fue parte de un concurso de baile dentro del mismo show.

Armando es su segundo hermano, que en conjunto con Paty, conforman los hijos que tuvo su mamá en un segundo matrimonio. Él no hace vida en los medios de comunicación, y poco se conoce de Armando, quien además mantiene en privado sus redes sociales. La relación que Arath mantiene con ambos es muy buena. Se reúnen constantemente.

Algo que no ocurre desde hace unos 10 años con su otro hermano Ulises de la Torre, quien también es actor y conductor de programas televisivos. En una entrevista que Arath ofreció a Yordi Rosado, contó: “Con mi hermano tengo una relación intermitente, no ha sido fácil. Cuando yo estaba en Soñadoras, él estaba entrando a la carrera de mercadotecnia, un abismo aproximado de 10 años. Cuando él termina la carrera él decide ser actor y creo que creyó que le iba a llover el dinero”.

Además, acotó: “Él sabe que cuenta conmigo, pero solo es hermandad”, comentó haciendo referencia a que el cariño de hermanos permanece a pesar del distanciamiento. “Él está en su rollo, yo siempre lo he dicho que le vaya muy bien. Las puertas de mi corazón y de mis brazos siempre están abiertas, de mi familia, sobre todo, de mi casa”.

Armando es el hermano al que él hizo referencia en el encuentro con Ricardo, quien ahora está perdiendo seguidores e incluso apoyo de su misma comunidad.