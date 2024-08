“Que no se lo vea Mariana Echeverría”: Esto es lo que Selena Gómez carga siempre en su bolsa y emocionó a los fans

Selena Gómez muestra lo que tiene en su bolso y piden que no lo vea Mariana Echeverría.

La comediante Mariana Echeverría se convirtió en la cuarta habitante del reality show “La casa de los famosos México” en ser eliminada, tras permanecer 29 días aislada del mundo exterior, en su carrera por conquistar el gran premio de cuatro millones de pesos mexicanos. Le tomó por sorpresa su de salida, al igual que su equipo del cuarto Tierra.

La también actriz se pronunció tras irse del concurso y expresó: “Ya vi las cosas, están bien fuertes aquí fuera. No lo sabía. Hasta que no vives un reality así, no sabes lo que está pasando aquí afuera”. Afirmó que trabajará para regresar a “mi persona y mi ser”, ya que “no hay que juzgar lo que se ve allá dentro, porque es otro mundo”. Y acotó que muy en su interior si deseaba regresar a casa porque extrañaba a su familia.

Este lunes 19 de agosto también trascendió que la producción del programa “Hoy” no quería tenerla en el espacio televisivo, como es la tradición luego de que un participante sale, así lo indicó a Andrea Legarreta: “No querían que estuviera, hay ciertos elementos que no quiere”. Sin embargo, por contrato, deben ser entrevistado, por lo que todos tienen que trabajar profesionalmente, pese a las diferencias.

Por otra parte, Mariana quedó en shock cuando descubrió que a penar pisó la calle, sus compañeros comenzaron a cuestionar todo su comportamiento dentro de la casa. Adrián Marcelo reflexionó: “Más qué villanos, qué está percibiendo la gente de nosotros. Creo que lo que más le molesta a la gente, que incluso que villanos, es el papel de victimarios, y tenemos ya dos de semanas que como víctimas y no lo somos. (...) Por ejemplo, lo del mago, aquí entre nos, eso qué… dale el pinche mango, por qué vas y le avientas el… ¿Cómo crees que eso se vería?”. Mientras que Gomita acotó sobre los comentarios que hizo Echeverría a lo largo de la jugada.

¿Qué tiene Selena Gómez en su cartera que enloquecería a Mariana?

Este domingo, la estrella de Hollywood, Selena Gómez compartió un video a través de la revista de moda InStyle México, en el que mostró qué es lo que nunca faltaría en su minibolso, pero algo de lo que llevaba no pasó por alto para los internautas fanáticos de “La casa de los famosos”.

La actriz manifestó que, además de maquillaje, siempre lleva “un Tajín en su mini bolsa por si se atraviesa un manguito”. Los comentarios no tardaron en llegar: “Que no se lo vea Mariana Echeverría 🤣🤣” y “No si @marianaecheve se lo quita”, fueron algunas de las opiniones.