“¿Qué le pasó?”: Galán de telenovelas revela que padece “andropausia” y critican su apariencia

Mucho se habla sobre los descontroles hormonales que enfrentan las mujeres, en especial tras la llegada de la menopausia, pero poco lo que viven los hombres al ser diagnosticados con andropausia. Es el caso del actor colombiano Juan Pablo Raba quien decidió sincerarse sobre su padecimiento.

El colombiano se convirtió en la voz de muchos hombres que atraviesan esta condición y lo hacen en silencio ante el hermetismo y la falta de información que hay al respecto.

Raba quien actualmente tiene 47 años se convirtió en un defensor de la salud mental al hablar de su experiencia pero las criticas por su apariencia no han faltado.

Las criticas a Juan Pablo Raba tras revelar que sufre “andropausia”

Durante una entrevista al medio BBC Mundo, Juan Pablo Raba decidió contar cómo ha sido lidiar con los episodios de la andropausia de los cuáles poco se habla, y lo que lo llevó a lanzar el pódcast ‘Los hombres sí lloran’.

“Algo de lo que no se habla, que se vincula a algo sexual, pero que también puede dar depresión o ansiedad”, explicó el colombiano de como este diagnóstico marcó un cambio en su vida personal y profesional, al medio BBC Mundo.

La andropausia suelen enfrentarla los hombres entre los 40 y principio de los 50 ante los desniveles hormonales propios de la edad. Para diagnosticarla se deben realizar distintos exámenes médicos como un análisis de testosterona.

“El doctor me habló de terapias de hormonas, de suplementos naturales que funcionan muy bien, y en efecto, después de tomarlos se me pasaron los sudores y los niveles de testosterona volvieron a los niveles previos”, agregó.

A través de su programa ha invitado a distintos amigos para hablar de la salud mental desde el ángulo masculino y destrabar estos temas que tanto han ignorado la sociedad por “estigmatizar” las emociones de los hombres.

“En el tránsito de mi propia crisis de la mediana edad me encontré con muchos amigos, conocidos y profesionales que pasaban por lo mismo, y me di cuenta de que quizás no había demasiados espacios para entender entre todos lo que nos pasaba. El modelo del patriarcado sobre lo que se supone que debe o no debe ser un hombre está tan metido en la psiquis colectiva que nos ha afectado como individuos, como grupo y sociedad, llenándonos de imaginarios que son muy difíciles de cumplir”, afirmó.

Pese a que el actor decidió hablar sobre el desafío que causa la vejez ante las criticas en las que quedan expuestos, lo cierto es que una vez más en redes no perdonaron y apuntaron contra su apariencia demostrando cómo la sociedad sigue crucificando a quienes enfrentan el paso de los años.

“Pienso que a cualquiera le asusta o preocupa envejecer. Tu cuerpo empieza a cambiar: se te cae un poco el pelo, te crece la panza, empiezas a tener menos aptitudes físicas, pierdes concentración, memoria. Sí es cierto que tal vez como actor tengas muchos ejemplos que te lo recuerdan permanentemente. Si veo un trabajo mío de hace 15 años, digo, uf, cómo he cambiado”, comentó.