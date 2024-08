No solo Fer, Gomita ya había acusado a su hermano de actitudes violentas: ¿Qué fue lo que dijo?

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, está en el ojo del huracán tras su participación en La Casa de los Famosos México 2024. Su estadía ha sido muy polémica, tanto que la propia Mhoni Vidente la considera uno de los siete pecados capitales del Team Tierra, la lujuria, “se quiere echar a todas, vive calenturienta”.

Pero es que también su familia ha estado inmersa en escándalo, entre ellos las acusaciones de violencia doméstica contra Lapizito, hermano de Gomita.

Según el portal SDP Noticias, Lapizito está siendo acusado por su exnovia Fernanda Durán de haber sido violento con ella durante dos años de relación.

Lo hizo durante una conversación en el podcast “Un Tal Fredo”, en el cual confesó la relación tóxica que tuvo, donde en más de una ocasión pensó que su ex la iba a matar.

Lapizito celaba a su ex hasta de un recién nacido

Aun cuando la influencer no reveló el nombre, los seguidores en las redes sociales hicieron lo propio y aseguran que se trata del hermano de Gomita.

Durán contó que sufrió violencia de género durante una de sus relaciones sentimentales, en la que incluso tuvo que intervenir la policía que observó algunos de los ataques.

Su hermana, la influencer Carol Castro, respondió a un comentario acusando a Alfredo Ordaz Campos, conocido como ‘Lapizito’ de ser el agresor. “Yo no me llevo bien con esa basura, sí fue él”, confirmó la hermana de Fer.

Entre las agresiones que tuvo que enfrentar Fer se encuentra la ocasión que su expareja la dejó golpeada en el suelo y aseguró que “así le gustaba tenerla” porque era la única forma en la que “pedía perdón”.

“Ese fue el día que más me he humillado en toda mi vida, yo dije ‘¿por qué me tratas así?¿Qué sientes cuando me ves tirada en el piso llorando”, señaló.

Además, comentó que era recurrente que además de los golpes y las agresiones hacia ella, se refiriera de manera despectiva a su familia e incluso, aseguró que se ponía celoso de su sobrino recién nacido.

“Tenía al bebé de fondo de pantalla y me acuerdo que un día lo agarra y dice: ‘ni a mí me pones aquí, ni a mí’ y avienta mi celular y dice: ‘todo por un pend*jo bebé’ y yo le decía: ‘¿cómo le puedes tener celos a un bebé que tiene 15 días de nacido’”.

Gomita también fue víctima de su hermano

En una conversación con el Team Tierra, Gomita contó como la trataba su hermano durante sus presentaciones en el circo, su hermano no la dejaba lucir y en una ocasión le dio un microfonazo que la hizo sangrar.

“Un día nos peleamos bien culero y me aventó el micrófono aquí en el hocico y salí toda sangrando porque se enojaba”, destacó la comediante.

También dijo que en las presentaciones donde Lapizito tocaba el teclado y precisó: “hay una rutina en las que tenemos que golpearnos” le pegó tan duro que ella le reclamó. Desde ese momento Gomita asegura dejó el circo hace 3 años y empezó su carrera sola.

Lapizito y su carrera pérdida

Alfredo Ordaz Campos es un joven de 24 años que salió al estrellato por su papel de ‘payasito’ junto a sus hermanos Araceli Ordaz “Gomita” y “Lapizin”, quienes trabajan en un circo en México.

Según el portal ViveUSA, Lapizito fue nombrado en diversas ocasiones como ‘el payaso más joven de la televisión’.

El talento que tuvo como payaso le abrió camino junto a sus hermanos -Gomita y Lapizín- para fiestas privadas, y luego lograron llegar a la televisión en Sabadazo.

Con los años creó una carrera como influencer al subir contenido continuo a Youtube, mientras su hermana “Gomita” se desenvolvió en el mundo de la conducción.

Lapizito también se lanzó como cantante, pues en varias ocasiones ha declarado que siempre ha querido tener una banda.