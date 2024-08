¿Ya olvidó a Nodal? Supuesto galán de Cazzu rompe el silencio y revela la verdad detrás de su relación

Mientras Christian Nodal y Ángela Aguilar viven su luna de miel, Cazzu se ha mantenido ausente de las redes sociales, desintoxicándose de lo que ella llamó una “exposición mediática despiadada”, luego de que tan solo dos semanas después de que su relación con el sonorense terminara, anunciara su romance y posteriormente, boda, con la menor de la dinastía Aguilar.

La noticia enfureció tanto al público, que ambos han sido duramente criticados en redes sociales, mientras que Cazzu, se ha llenado de comentarios de apoyo por parte de los fans, quienes esperan ansiosos su regreso a la música, del que ya dio una probadita hace unas semanas con el lanzamiento de su canción ‘Modo Animal’ donde colaboró con Mesita.

¡Se viene nuevo Álbum! 🔥



— Nico Cotton, productor musical, ha confirmado en el podcast de @sofisca “Hablando de Algo con Alguien”, que está trabajando junto a Cazzu en su nuevo álbum. pic.twitter.com/UXdZXFynd9 — Cazzu Sources (@cazzusources) June 23, 2024

Sin embargo, desde que se anunció su ruptura con Christian Nodal, la cantante argentina fue vista a través de las redes sociales de su amiga, la cantante ‘La Joaqui’ y Nico Cotton con quien se desató una ola de especulaciones sobre si tendría una relación con el productor musical debido a la cercanía y la serie de fotos que ambos tenían, fue así que recientemente rompió el silencio para aclarar la verdad de su relación.

¿Cazzu tiene nuevo novio?

Desde hace unos meses se especula que Cazzu se estaría dando una nueva oportunidad en el amor, con otra destacada figura de la música en Argentina, atrayendo la atención de los más curiosos, quienes esperan que el ‘príncipe azul’ que la cantante merece, por fin aparezca.

Tal parece que los fans esperaban que se tratara del mismísimo Nico Cotton, el productor de Cazzu quien también ha subido una serie de imágenes en redes sociales que dejan ver cómo está la argentina, quien ha estado trabajando en el lanzamiento de su nuevo álbum que marca su regreso musical tras el lanzamiento de ‘Nena Trampa’.

Han sido imágenes donde aparece con ella en el estudio de grabación, una postal que muestra a Cazzu componiendo frente al piano y una peculiar cercanía que dejó en sus posts de Instagram con una fotografía polaroid, lo que despertó especulaciones sobre su romance, pero finalmente, Nico Cotton rompió el silencio sobre la verdad de su relación con la argentina confesando que “Es puramente trabajo, estamos colaborando en su próximo álbum” y añadió: “Es loco lo que pasa con los medios que de repente inventan cosas, y bueno, yo que soy más bajo perfil, la verdad que no sabía eso, lo que me cuentas, pero obviamente me causa un poco de gracia”.

Por último, añadió que poseen una buena relación en lo laboral y que tras su ruptura con Nodal “se ve muy bien” aunque no le gusta profundizar en los aspectos personales de la artista, pues le gusta mantenerse de “bajo perfil”.

¿Quién es Nico Cotton?

Aunque busca mantenerse con bajo perfil, es su trabajo el que lo coloca como uno de los productores musicales más destacados de Argentina, trabajando de la mano de artistas como Conociendo Rusia, Elsa y Elmar, Tiago PZK, Fito Paez, Nicki Nicole, María Becerra, Los Caligaris, entre otros artistas. Su trabajo le ha valido de nominaciones en los Premios Grammy, Latin Grammy y Gardel.