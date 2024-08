Supuesto nuevo novio de Cazzu rompe el silencio y revela la verdad sobre su relación

En las últimas semanas y tras la inesperada y sorpresiva secreta boda de su antigua pareja, Christian Nodal con su novia Ángela Aguilar, Cazzu reapareció con una nuevo estilo y lista para incorporarse nuevamente a su carrera musical pues ha colaborado en la canción Modo Animal, según lo consignado por Milenio.

El presunto nuevo novio de Cazzu aclara todas las especulaciones sobre su relación

Ahora, parece que la rapera argentina habría decidido “darse una oportunidad en el amor” o eso es lo que se está especulando debido a su acercamiento con el productor Nico Cotton, quien recientemente ha roto el silencio acerca de todas las especulaciones que lo rodean.

Nico Cotton es un reconocido productor musical, ingeniero de mezcla y compositor mexicano, nacido y criado en Caballito, Buenos Aires.

¿Quién es Nico Cotton?

Con una destacada carrera en la industria de música latinoamericana, ha logrado colaborar con una gran variedad de artistas, incluyendo figuras como Juan Ingaramo, Wos, Nicki Nicole y María Becerra. Su influencia ha sido clave en el éxito de estos músicos, consolidándolo como un gran referente de todo el mundo de la música.

A lo largo de su trayectoria, Cotton ha recibido nominaciones a los prestigiosos premios, como los Latin Grammys y los Premios Gardel.

Recientemente, ha sido vinculado amorosamente con la artista musical Cazzu, aunque su principal enfoque sigue siendo la música y los proyectos que lidera.

En los últimos meses, Nico y Cazzu han sido objetos de rumores sentimentales. Ambos como figuras destacadas de la música argentina, y su relación ha atraído la atención tanto de los medios como de los seguidores.

Para aclarar las dudas, Nico Cotton habló en una entrevista para el programa Quien Pueda! de Univision el 16 de agosto. Ahí, negó los rumores y explicó que su vínculo con Cazzu es estrictamente laboral y profesional.

Nico Cotton y Cazzu mantienen una relación estrictamente laboral

“Es puramente trabajo, estamos colaborando en su próximo álbum,” aseguró Cotton.

“Es loco lo que pasa con los medios que de repente inventan cosas, y bueno, yo que soy más bajo perfil, la verdad que no sabía eso, lo que me cuentas, pero obviamente me causa un poco de gracia”, agregó.

Además, destacó que su relación profesional se ha transformado en una amistad pues se conocen desde hace tiempo.

“A ella la conozco hace mucho tiempo, hicimos su último álbum que se llama ‘Nena trampa’ y ahora bueno, por suerte nos llevamos muy bien, tenemos además de una relación profesional, somos amigos”, sentenció.