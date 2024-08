¿Quién es el esposo de Mariana Echeverría? La pareja se conoció por Instagram

Mariana Echeverría es reconocida por su trabajo en la televisión mexicana, pero en las últimas semanas ha estado envuelta en polémica por su comportamiento en La casa de los famosos México 2.

Sin embargo, en su paso por el programa de telerrealidad de TelevisaUnivisión, la conductora y comediante ha contado con el apoyo incondicional de una persona muy importante: su esposo.

¿Quién es el esposo de Mariana Echeverría?

Se trata del futbolista mexicano Óscar Jiménez. El jugador nació en el estado de Chihuahua el 12 de octubre de 1988 y empezó su carrera dentro del mundo del balompié en 2008, según Univisión.

Luego de tener sus inicios con los Lobos BUAP y Chiapas FC, Jiménez se unió a Las Águilas del Club América como refuerzo en la arquería después de la salida del portero Moisés Muñoz en 2016.

No obstante, no fue sino hasta tres años después que se estrenó como guardameta oficial del Club América. En su carrera, ha ganado la Liga MX, la Copa MX y el torneo Campeón de Campeones.

Actualmente, el futbolista juega con los Panzas Verdes del León en la Liga MX. A la par también dirige algunos negocios, como una firma de tecnología, de acuerdo a la revista TVyNovelas.

La historia de amor de Mariana Echeverría y Óscar Jiménez

Mariana Echeverría y Óscar Jiménez se conocieron al comenzar a intercambiar mensajes directos por la red social Instagram en 2017; sin embargo, empezaron a exponerse juntos un año después.

“A mi actual esposo lo conozco por Instagram. Yo nunca pensé que por las redes sociales iba a conocer a alguien y menos un futbolista, porque yo tenía tachados a los futbolistas como mujeriegos”, contó Echeverría en una aparición en el programa Pinky Promise.

“Es totalmente diferente a lo que yo creía de un futbolista, que yo pensé que no eran lo mío. Es un niño noble respetuoso y emprendedor”, confesó. “Lo conocí, no lo juzgué y me enamoré”.

Luego de casi dos años de relación, el aquero y la presentadora se comprometieron en junio de 2019. Finalmente, cinco meses después, se casaron en una íntima boda en Cancún, Quintana Roo.

La pareja ha sufrido duros momentos en su intento por formar una familia, pero la vida les concedió el deseo de tener un fruto de su amor: el pequeño Lucca, quien llegó al mundo en octubre de 2020.

A pesar de las críticas que ha recibido Mariana en La casa de los famosos México 2, su matrimonio es considerado uno de los más estables y queridos dentro del mundo del espectáculo mexicano.