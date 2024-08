Netflix: la sexy comedia subida de tono francesa de 97 minutos que te elevara la temperatura

Las producciones subidas de tono son de los géneros más consumidos por los suscriptores de Netflix y es por eso que esta semana te recomendamos una película francesa que se llama “Milf” y tiene una duración de 96 minutos.

El filme se estrenó en 2018 y tiene a Axelle Laffont como directora. Esta producción es además una comedia divertida para ver y disfrutar en la comodidad de tu sillón.

“Tres amigas de la infancia ya adultas se van al sur para vender la casa de una de ellas. Durante estos días, se convertirán en objeto de deseo de tres jóvenes, para quienes estas mujeres solteras, que se acercan a los 40 años, son mucho más atractivas que las chicas de su edad. Cécile, Sonia y Elise descubren que son MILFs”, destaca la sinopsis publicada por Netflix.

Está protagonizada por Axelle Laffont, quien también dirigió la producción, junto a Virginie Ledoyen y Marie-Josée Croze.

Las amigas que dejan estereotipos

Las tres representan a un grupo de amigas de la infancia que viajan al sur del país a vender la casa de una de ellas, Cécile (Ledoyen), que quedó viuda hace tres años.

El periplo lo realizan sin sus hijos, ya que aprovechan el verano para darse un descanso a la orilla del mar, mientras empacan todo lo del inmueble.

Están en esas labores, cuando conocen a un grupo de jóvenes veinteañeros que hacen lo imposible para conquistar a estas cuarentonas. Y lo logran en medio de una fiesta, bastante alcohol y un tanto de drogas.

Así, comienza una seguidilla de entretenidas y livianas aventuras, entre estas mujeres que intentan dejar los estereotipos, conciliarse con su pasado y, también, con su rol de madres.

Una de las protagonistas terminará con el corazón roto, luego de enamorarse de uno de los chicos que ofician de instructores de navegación, mientras están en la playa de vacaciones.

De los jóvenes, hay uno que sufre con la partida de Sonia (Croze), quien a pesar de no tener hijos ni una pareja estable, decide terminar ese loco amor de verano, porque la diferencia de edades le causa problemas.

Según el portal La Tercera, esta comedia a través del humor y la sororidad, levanta el ánimo de Cécile, quien aún no supera la muerte de su marido.