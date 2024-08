“¿Eso haces todo el día?”: mientras Paola Dalay muestra la rutina perfecta de mamá primeriza, la tunden por esto

La llegada de Tessa, la primera hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, ha traído consigo un aire de celebración y renovación a la familia Derbez, la cual ha sido una de las más mediáticas en los últimos años. El nacimiento de la pequeña no sólo ha significado una nueva vida, sino también una oportunidad para que la familia se una y celebre un momento lleno de amor y alegría.

Desde el embarazo, hasta el parto y el regreso a casa, Paola ha estado muy activa en redes sociales compartiendo su rutina como mamá primeriza y mostrando cada momento al lado de su hija, lo que ha permitido que usuarios se sientan cercanos a ellas y vean cómo la pequeña va creciendo. Eso sí, con la exposición, ha sido inevitable que los consejos y opiniones no solicitadas inunden sus redes sociales.

Recientemente la novia de José Eduardo compartió un blog de un día junto a su hija. “Así es un día conmigo. Tessa se despertó super temprano así que la traje conmigo un ratito. Después intenté que se volviera a dormir aunque no se logró. Después desayuné mientras veía tele, puse una serie que está muy buena, me tomé un tecito y Tessa despertó así que la traje a ver tele conmigo. Después se volvió a dormir”, cuenta Paola en el video. “Como hoy no iba a salir ni a hacer nada importante, hice mi skin care y el outfit de hoy obviamente fue una pijama. Le tocó comer a Tessa y le prepararon su baño que le encanta porque la relaja muchísimo”.

Eso llevó a que muchos la criticara, y señalaran de “no hacer nada”. “Televisión todo el día???”. “Sólo ves la tele todo el día??”. “mmm qué padre estar sin hacer nada”. “Por eso luego las dejan por hacer nada y ser una carga”, se lee en redes sociales.

Paola Dalay La novia de José Eduardo Derbez comparte su rutina como mamá primeriza y la tunden (TikTok)

Mientras que Paola nunca se deja de quienes sólo se dedican a comentar críticas destructivas, algunos seguidores salieron en su defensa, aplaudiendo que su gran trabajo como mamá primeriza.

“Eso es disfrutar la maternidad al 100, nada que ve a hacer de comer, que ve a lavar, que ve y barre trapea, sólo es su beba y ya así debería de ser”. “A mí también me encantaría dedicarme por completo a mi bebé! Eso es aprovechar,te felicito”. “¿Si ella tiene quien le ayude y puede quedarse todo el día así con su bebé qué más les da?? Nadie pidió opinión”. “Y por eso se tiene un bebé cuando estás estable económicamente!! Felicidades Pao!!”, expresaron.

De la maternidad ajena no se opina

La maternidad, especialmente para una madre primeriza joven, es una experiencia cargada de emociones intensas y desafíos únicos. En esta etapa crucial de la vida, las jóvenes mamás enfrentan una rutina diaria llena de nuevas responsabilidades, cambios personales y, a menudo, un torrente de consejos no solicitados y críticas que no sirven de nada.

Victoria Ruffo El nacimiento de la primogénita de José Eduardo Derbez obligó a la ex pareja a reencontrarse (Instagram)

Esta etapa es un proceso de aprendizaje constante, donde cada decisión, desde la alimentación hasta el cuidado del bebé competen únicamente a la mamá. Es crucial recordar que cada familia es única y lo que funciona para una puede no ser aplicable a otra. La clave está en reconocer la valentía y el esfuerzo que cada madre pone en su papel, en lugar de enfocarnos en cómo se ajusta a nuestras expectativas personales.

¿A quién se parece más Tessa?

Uno de los temas de mayor interés ha sido a quién se parece Tessa, dada la fuerte herencia genética de la familia Derbez, conocida por sus notables semejanzas con Eugenio Derbez.

Según José Eduardo y Paola, su primogénita ha heredado algunos rasgos distintivos de su famoso abuelo, incluyendo la característica barba partida y unos cautivadores ojos grises. Esto ha hecho que muchos también señalen que se va a parecer mucho a su papá sin embargo, en el video que compartió Paola también hay quienes notaron un gran parecido con el tío Vadhir Derbez.

“Sin duda tiene el sello Derbez,la barbilla y las orejas son de ellos pero sobre todo se parece a su tío Vadhir”. “Tessa se parece demasiado a Vadhir!!!”. “Igualita a su tío Vadhir”.