“Ella no parecía Quico”: Ángela honra a su abuela Flor Silvestre con foto en la que luce idéntica y la tunden

Flor Silvestre, una de las figuras más emblemáticas de la música regional mexicana, dejó un legado que ha trascendido generaciones. Su influencia no solo marcó un hito en la música ranchera y popular, sino que también sentó las bases para una dinastía musical que continúa influyendo en el panorama cultural.

Con una voz inconfundible y una presencia carismática, Flor se convirtió en un ícono de la música mexicana, su impacto perdurando a través de su familia y su contribución al género. Ahora, la dinastía Aguilar, encabezada por Pepe Aguilar, ha continuado y manteniendo su legado en lo alto a través de una nueva generación conformada por sus nietos Ángela, Leonardo Aguilar y Majo, quienes se han dedicado a la música.

Eso sí, en el último año, Ángela Aguilar ha estado envuelta en varios escándalos, principalmente por sus actitudes señaladas de “altaneras” y “ególatras”, así como por su relación con el cantante Christian Nodal, que nació presuntamente de una infidelidad por parte de este.

Por supuesto, Ángela ha seguido enfocada en lo suyo, dejando ver que las críticas no harán que abandone sus sueños en la industria y que tiene muy presente el legado de su abuela.

El homenaje de Ángela Aguilar a su abuela por el que es criticada

No es ningún secreto que Ángela era muy cercana a Flor Silvestre y que fue ella su máxima inspiración para involucrarse en la música. Ahora, con motivo del que sería el cumpleaños #94 de la cantante, la joven Aguilar compartió una serie de Historias de Instagram con varios videos de sus momentos más icónicos pero lo que llamó la atención fue una fotografía en la que posó como ella, montando a caballo.

Angela Aguilar La cantante publicó un homenaje a Flor Silvestre (Instagram)

Mientras algunos señalan el enorme parecido, otros aprovecharon para criticar a Ángela y pedirle que deje de forzar las comparaciones. “La que de verdad se parece a Flor es Majo, no tú”. “Se parece más a ella Susana Aguilar ,la melliza de Majo ,flor silvestre no tenía mejillas de Kiko”. “Flor no tenía cachetes de Kiko ni caderas falsas”. “Uy están ciegos, Oh ella quisiera parecerse a su abuela”. “A fuerzas quiere parecerse a Flor Silvestre”. “En nada se parece Ángela a su abuela. Las que si son idénticas con Aneliz y su prima Majo. Pero lo que si saco a su abuela fue el meterse como mal tercio de una relación”.

Ángela expresó cuánto extraña a su abuelita y cómo siempre la llevará en su corazón; “Abuelita, cuánta falta me haces. Te llevo conmigo siempre. De seguro mi abuelo te está cantando las más bonitas mañanitas. Feliz cumpleaños”, escribió en su historia.

¿Ángela repite el patrón de su abuela?

Ángela Aguilar La menor de la dinastía Aguilar parece estar siguiendo los pasos de la abuela Flor Silvestre (Instagram)

Si bien muchos alegan que físicamente no se parecen en nada, algunos señalan que ambas siguen el mismo patrón respecto a sus relaciones ya que mientras el romance de Flor Silvestre y Antonio Aguilar habría iniciado mientras ambos tenían pareja, Ángela habría comenzado a salir con Nodal cuando este aún estaba con Cazzu.

Flor Silvestre y Antonio Aguilar son recordados no sólo por su talento en la música mexicana, sino también por una historia de amor que comenzó en medio de controversias y situaciones complicadas. Ambos eran reconocidos artistas en su época, él como ícono del cine y la música ranchera, y ella como una cantante de voz inigualable y belleza cautivadora.

Ambos se conocieron en 1950 en un programa de radio y, aunque inicialmente ambos estaban en relaciones con otras personas, su amistad creció con el tiempo. Flor estaba casada con Paco Malgesto, pero su relación se deterioró por rumores de infidelidad, mientras que Antonio estaba vinculado con Otilia Larrañaga. Su amor floreció en 1957 durante el rodaje de “El Rayo de Sinaloa”. A pesar de la controversia y críticas que surgieron por su relación extramatrimonial, ambos decidieron terminar sus compromisos anteriores para estar juntos y construir una vida familiar.