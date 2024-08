Netflix: el impactante documental basado en un brutal crimen real que te estremecerá por completo

La plataforma de Netflix apostó este 14 de agosto por una serie “American Murder: Laci Peterson” que con documentos de archivo, entrevistas exclusivas y una narración minuciosa ofrece una visión en profundidad sobre un homicidio que conmocionó a Estados Unidos.

Es el documental sobre la desaparición de Laci Peterson, el caso que arruinó la Navidad en California en 2002. La serie está dirigida por Skye Borgmanle y le da voz a las personas que conocieron a Laci ofreciéndole un gran homenaje.

Se trata de una historia acontecida en la Nochebuena que relata la enigmática desaparición de una joven embarazada de 8 meses, que a través de archivos y entrevistas da a conocer los peligros de la violencia doméstica.

Según el portal Rating Cero, durante tres capítulos repletos de misterio, la directora logró rearmar la indagación a través de videos, grabaciones y extractos de la prensa, para que se tome consciencia sobre la violencia de género.

¿Qué sucedió con Laci Peterson?

El 24 de diciembre de 2002, se convirtió en un capítulo oscuro para la familia Peterson. Según las declaraciones de Scott Peterson, ese día tuvo una mañana completamente normal. Más tarde, salió solo de su casa para probar su nueva embarcación en la Bahía de San Francisco.

Sin embargo, al regresar a su hogar cerca de las seis de la tarde, todo había cambiado. Laci, su esposa de 27 años, que estaba embarazada de ocho meses, había desaparecido.

Tras alertar a la policía, se desató una búsqueda frenética que comenzó en su vecindario y se extendió rápidamente a nivel nacional. Scott, mientras tanto, cooperaba con la policía, compartiendo los detalles de su día, repitiendo una y otra vez que había salido a pescar y que, al volver, Laci ya no estaba. Pero, con cada declaración que daba, la sombra de la duda se cernía más sobre él, destaca la reseña de Infobae.

En el frenesí de la búsqueda, la policía descubrió que Scott lavó su ropa, comió pizza y se dio un baño. Además, le comentó a su vecino que iba a ir a jugar golf, contradiciéndose a si mismo con su paseo con la embarcación. Finalmente, 4 meses después de la desaparición, el cuerpo de la mujer fue encontrado en la Bahía de San Francisco en un estado avanzado de descomposición.

Las pruebas para condenar a Scott

Una de las pruebas para acusar a Scott es que había estado llevando una doble vida. El hombre mantenía una relación extramarital con Amber Frey, una masajista de California, que desconocía por completo la existencia de su Laci.

Días después de hallar el cuerpo de Laci la policía encontró a Scott con el pelo decolorado y portando USD 15.000 en efectivo. Por lo que las autoridades dedujeron que estaba huyendo a México, por la cercanía a la frontera en la que lo encontraron, aunque él lo negó rotundamente.

En marzo de 2005, el juez Alfred Delucchi condenó a Scott Peterson a la pena de muerte por inyección letal. No obstante, sus abogados apelaron, argumentando la falta de evidencia directa que lo vinculara con la muerte de su esposa.

En 2020, la pena de muerte fue anulada y se ordenó una revisión del caso mientras Scott permanecía en prisión.

En 2021, el hombre fue sentenciado a cadena perpetua, y en 2022 se rechazó su solicitud de un nuevo juicio. En 2024, el LA Innocence Project asumió su caso, buscando nuevas pruebas que pudieran demostrar su culpabilidad. Peterson, ahora de 51 años, sigue insistiendo en su inocencia.

Otro documental del caso también estará disponible

“American Murder: Laci Peterson” no es el único estreno del caso que conmocionó a California. Un nuevo documental, “Face to Face With Scott Peterson”, se estrenará el 20 de agosto.

A lo largo de sus tres capítulos, Peterson no solo insiste en su inocencia, sino que también muestra un sorprendente optimismo por parte del acusado, convencido de que su liberación está al alcance.