“Puede ser femenina cuando quiera”: la potente reflexión tras renovada imagen de Imane Khelif

La boxeadora Imane Khelif, campeona de los Juegos Olímpicos de París 2024, posó con sus guantes de boxeo, su medalla de oro y con una nueva imagen para un centro de belleza argelino que la encuentran como una “bella mujer” más allá de la apariencia.

Imane Khelif reaparece en las redes con un nuevo estilo

La deportista internacional causó polémica en los JJOO 2024 luego de ser acusada de ser hombre. No obstante, Imane dejó claro que es una mujer, pero sufre de hiperandrogenismo, una condición que consiste en el exceso de andrógenos en el cuerpo de una mujer.

Ahora, luego de coronarse como campeona y ganar la medalla de oro en su disciplina, Imane Khelif sorprendió a las redes sociales con un nuevo look en el que se mostró más femenina y glamurosa que nunca.

La conmovedora reflexión tras la nueva imagen de la campeona olímpica

La joven de 25 años lleva ahora el cabello suelto, con ligeras ondas, un maquillaje muy increíble y sutil donde predomina el rosa, tanto en sus labios como en sus ojos. Además, la campeona olímpica posó con una franela floreada y unos zarcillos redondos.

Todo esto como parte de su nuevo cambio de imagen de la mano del centro de belleza “Beauty Code”, que además dejó una gran reflexión acerca de la verdadera belleza de la campeona argelina.

“Puede ser femenina y elegante cuando quiera, pero sobre el ring no necesita adornos ni tacones altos”

“Para conseguir su medalla, no necesitó perder el tiempo en salones de belleza o de compras. Nunca sintió la necesidad de ajustarse a esos estándares para demostrar su presencia”, reflexionó el centro de belleza junto a un viralizado video en Instagram: “Iman, al cambiar su apariencia, no buscó cambiarla para encajar en los moldes en los que el mundo quiere atraparnos”, agregó.

“Su mensaje es mucho más profundo: la vestimenta no hace al monje y la apariencia no revela la esencia de una persona. Puede ser femenina y elegante cuando quiera, pero sobre el ring no necesita adornos ni tacones altos. Solo necesita estrategia, fuerza y golpe, que es la esencia de su personalidad”, sentenció el centro de belleza.