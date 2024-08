Eiza González deleitará a sus fans en nueva serie con un talento que le han pedido “exprimir más”

Eiza González está demostrando ser una de las estrellas más multifacéticas del momento, consolidándose como un talento internacional. Desde su éxito en Hollywood con películas como “Baby Driver” y “Godzilla vs. Kong”, hasta “Ambulance” y más recientemente “The Ministry of Ungentlemanly Warfare”, la mexicana se ha establecido como una actriz versátil y comprometida.

Ahora, han salido a la luz las primeras imágenes de un nuevo y ambicioso proyecto junto a Diego Luna y Gael García Bernal, que ya promete fascinar a la audiencia.

Eiza González La actriz estrenará serie junto a Diego Luna y Gael García (Searchlight Television)

“Después de una pérdida devastadora, Esteban “La Máquina” Osuna (Gael García Bernal) está en un mal momento de su carrera de boxeador. Por suerte para él, su manager y mejor amigo Andy Luján (Diego Luna) está decidido a que recupere su gloria pasada. Pero cuando una perversa organización aparece en escena, la pelea de revancha se vuelve a muerte. Mientras lucha por recuperar su carrera, Esteban debe al mismo tiempo lidiar con sus propios demonios personales y proteger a su familia, que incluye a su ex esposa Irasema (Eiza González), una periodista que se encuentra a punto de colisionar con el lado oscuro del mundo del boxeo”, reza la sinópsis oficial.

La historia presenta a Esteban “La Máquina” Osuna, un boxeador en busca de redención, entrelaza elementos de lucha personal y enfrentamiento con fuerzas oscuras que trascienden el deporte, ofreciendo una trama compleja y emocionalmente intensa. La idea surgió en el año de 2010, mientras García y Luna paseaban por el Festival de Cine de Berlín, mismo lugar donde decidieron formar una historia sobre un viejo boxeador mexicano y su mánager.

Eiza González brillará en esta nueva serie

Por su parte, con su rol en la serie, Eiza González da una muestra más de su habilidad actoral pero también de su capacidad para elegir proyectos que no sólo entretienen, sino que tienen un impacto cultural significativo en la industria.

Mientras que la trama y el elenco ya son garantía para la audiencia, un imagen en la que González aparece junto a García Bernal y Luna con unos micrófonos en la mano llamó la atención, desatando comentarios respecto al talento que muchos le han pedido a la actriz “exprimir más”.

“¿Vas a cantar en la serie? ¿En Español? 🥹 Ya quiero verte y escucharte!!! que emoción, no puedo esperar ❤️”. “@eizagonzalez tienes un talento increíble que está fuera de este mundo. No puedo esperar para verte brillar como siempre lo haces, pero esta vez en tu hermosa cultura mexicana”. “¿Será que Eiza volverá a cantar? ¡Me urge verla en acción!”, se lee en redes sociales.

Y es que muchos le han pedido a Eiza volver a la música, algo que si bien no está en sus planes, no ha descartado hacer en las producciones en las que se involucre. Fue justamente con la cinta “The Ministry of Ungentlemanly Warfare” que la actriz volvió a hacer alarde de lo poderosa que puede ser su voz, cantando incluso en alemán.

Cabe recordar que ella comenzó su carrera en la música durante su participación en la telenovela mexicana “Lola, érase una vez” (2007-2008), en la que interpretó el papel principal. Como parte de la promoción de la telenovela, Eiza lanzó un álbum con canciones de la serie, lo que marcó su debut como cantante y posteriormente, interpretó uno de los temas de la telenovela “Amores verdaderos” En 2009, la mexicana lanzó su primer álbum de estudio titulado “Contracorriente”, y en 2012 lanzó su segundo álbum, “Te Acordarás de mí”.

Aún no se sabe exactamente de qué va la escena en la que aparecen con micrófonos sin embargo, muchos ya han prometido estar atentos al estreno para averiguarlo.

Disney+ sigue apostando por las producciones hechas en Latinoamérica

Desde el 26 de junio de 2024, Disney+ ha transformado su plataforma en América Latina, presentando una amplia oferta de contenido y nuevos planes de suscripción que permiten ver no sólo los amados clásicos de Disney, sino también un abanico de producciones hechas en Latinoamérica y “La Máquina” será una de las nuevas adiciones. El lanzamiento de ésta serie origial marca un hito significativo en la evolución de la plataforma, reflejando una estrategia clara de expansión de su catálogo hacia nuevas y diversas propuestas.