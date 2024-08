“Activo mi energía femenina”: así enseñó Briggitte a Gomita a ‘intensionar’ su perfume

Pese a los encontronazos que han tenido Gomita y Briggitte Bozzo desde su ingreso a La Casa de los Famosos, también han tenido momentos de amistad que les ha ayudado a que logre fluir la convivencia dentro del Cuarto Tierra.

Mientras Gomita se ha llenado de criticas por parte de los espectadores por su personalidad y actitudes durante el juego, Brigitte se ha fortalecido y se ha convertido en una de las más queridas debido a su personalidad genuina.

Así lo demostró recientemente cuando decidió tener un momento de amigas con la influencer al revelarle cuál es su secreto para intensionar su perfume y activar la energía femenina.

Este es el secreto de Briggitte con su perfume

La fragancia suele ser muy importante para la presentación de toda persona al ser la esencia la que logra enganchar cuando se trata de alguna cita. Es por ello que Briggitte Bozzo sabe cómo lograr intensionar su perfume para atraer la buena energía.

“Pero tú no lo toques para que no me insultes, te digo pero eso de que es mio ah de intención intención pero con todo tu corazón. Intenciones tu perfume , tu perfume, porque soy, porque soy, la más bonita, para así, para el público y para tal. Yo brillo con mi luz propia, luz propia, con mi luz, con mi luz propia y activo con este perfume mi energía femenina. Soy un imán, un imán energía atractiva, energía magnética, apoteósica y poder, apoteósica y poderosa”, rezaron ambas al mismo tiempo, mientras Gomita roceaba su esencia por todo su cuerpo al terminar.

El gesto de Briggitte fue aplaudido entre sus seguidores, sin embargo, hay quienes le reprocharon que compartiera sus consejos para atraer la buena energía ante el comportamiento que ha mantenido esta con sus estrategias.

“Ven como es un ser un humano hermoso la brillitos! ✨ la gomita no se merece que me comparta la intención”, “Lo que no sabe Gomita es que para que funcione hay que estar en congruencia con energía amorosa/bonita ✨✨✨ y no solo desde el ego, así que si no le funciona es xq…”, “Gomita no es merecedora de la amistad de @Briggi Bozzo, briggi es un amor”, "