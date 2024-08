Jennifer López no solo es una gran madre, también es una gran madrastra, y es que siempre se muestra amorosa y maternal con los hijos de quien sea su pareja.

Así lo vimos en el caso de las hijas de Alex Rodríguez y ahora con los hijos de Ben Affleck, que aunque supuestamente ya estén divorciados, la cantante sigue compartiendo con ellos, llevándolos de paseo y hasta dándoles regalo.

Hace unos días, Violet Affleck, la hija mayor de Ben y Jennifer Garner, fue captada luciendo un hermoso vestido midi rosa de dos tonos de la lujosa marca Dolce & Gabbana, que JLo le regaló .

Este vestido lo usó la cantante y actriz el año pasado en una cita de San Valentín junto a Ben Affleck y ahora lo lleva la hija del actor, quizás porque se lo pidió o la famosa se lo regaló, lo cierto es que no dudó en desprenderse de él para dárselo a su hijastra.

No solo a hija de Ben Affleck: JLo también le regaló este vestido que usó hace años a hija de Alex Rodríguez

Pero, no fue el único vestido que Jennifer López le ha dado a una de sus hijastras, pues también lo hizo con la hija de Alex Rodríguez cuando ellos eran pareja.

En abril del 2020, Ella, la hija de Alex Rodríguez cumplió 12 años y JLo confesó que de regalo le iba a obsequiar uno de los vestidos que ella usó, pues la pequeña se lo había pedido.

“A mi pequeña amorosa Ella... El primer día que te conocí (eras tan pequeña entonces...), corriste hacia mí, te sentaste en mi regazo, me abrazaste y me pediste el vestido lavanda que acababa de ponerme en los Grammy para cuando crecieras. Te ganaste mi corazón en una fracción de segundo... ¡ya no eres tan pequeña pero todavía estás sentada en mi regazo y me encanta! ¡Feliz cumpleaños dulce niña! #EstaFotoEsNosotras PD: ¡Tengo el vestido guardado para ti!”, le dijo la cantante en ese momento.

Se trataba del vestido que la famosa llevó en los Grammy en el 2017, de Ralph & Russo, en tono lavanda, con el que la famosa lució como una diva como siempre.

Aunque nunca se ha visto a Ella llevando este atuendo, seguramente la famosa sí se lo regaló a pesar que ya no está con su padre, y deja ver el gran corazón que tiene JLo con los que ama.