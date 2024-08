Los presuntos detalles “satánicos” en el nuevo video de Belinda que están causando polémica

El regreso de Belinda al mundo musical está acaparando miradas y es que tras un período de ausencia, la cantante está lista para lanzar su nuevo sencillo titulado La Mala, este 15 de agosto. Este regreso no solo significa una nueva melodía, sino que también es una declaración sobre las juiciosas miradas que muchas mujeres experimentan en su vida diaria.

En un sentido más profundo, es un homenaje a todas aquellas que han sido juzgadas y a menudo malinterpretadas. “Y los más importantes, para quienes va mi inspiración absoluta es para mis fans y todas las mujeres que en algún momento se han sentido juzgadas”, afirmó la propia intérprete.

Belinda optó por un polémico estilo para su videoclip que ha causado comentarios

En paralelo, la nacida en España compartió un adelanto de la estética del video, que de acuerdo con Soy Carmín, a varios internautas le ha parecido que tiene referencias “satánicas”, especialmente su look podría interpretarse como alusiones a la cultura oscura, lo que ha provocado una serie de reacciones en redes sociales.

En las imágenes se presenta una estética llamativa, caracterizada por contrastes y metáforas visuales que muchos consideran provocadoras.

Conforme con la misma fuente, lo interpretaron como una “burla” hacia la religión católica, ya que la famosa haría referencia a María Magdalena. Se le ve vistiendo harapos y siendo señalada por una multitud, destacando especialmente su rostro sin cejas, que le da un aspecto “tenebroso”.

“Da vibras de Judas”; “¿Se transformó en María Magdalena?”; “Todo tiene un aire satánico que no se siente bien”; “Parece escena de la pasión de Cristo”; fueron algunos de los comentarios.

Como parte de su defensa, la cantante citó a la icónica actriz Bette Davis, diciendo: “En mi profesión hasta que no tienes fama de monstruo, no eres una estrella”. Con La Mala, Belinda busca no solo ser escuchada, sino también inspirar a las mujeres para que se sientan empoderadas y capaces de enfrentar el juicio