“Esto no es normal entre hermanos”: Reviven video de Christian Nodal tocando indebidamente a su hermana

En las redes sociales le tienen el “ojo puesto” a Christian Nodal tras su ruptura con Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida por su nombre artístico Cazzu, y su reciente matrimonio con Ángela Aguilar, tanto es así que está considerado no sólo “un pica flor”, sino un hombre de armas tomar por traicionar a cada una de las mujeres que han pasado por su vida.

Lo hizo con Belinda quien al separarse del interprete de “Botella tras botella” la consideraban la mala de esa película y resultó que su instinto ya le advertía que el hombre en cuestión ya tenía algo con la hija de Pepe Aguilar. La Princesa del Pop guardó silencio y meses después Nodal anunciaba su noviazgo con Cazzu.

La rapera argentina cayó “redondita” a los brazos de Nodal y fruto de esa relación nació Inti. Al cumplir 7 meses de tener a la pequeña, el cantante de regional mexicano anunció la separación y dos semanas después estaba con quien dice es “el verdadero amor de su vida”, Ángela. El 24 de julio, Nodal y la Princesa de regional mexicano contrajeron matrimonio y ahora están juntos como dos tortolitos.

¿Christian Nodal irrespetuoso con su hermana?

Pero es que los seguidores de las redes sociales están al pendiente de todo y algunos decidieron revivir el video de Nodal donde toca indebidamente a su hermana, Amely Nodal, momento que sucedió hace dos años y que sigue generando polémica cada vez que tienen oportunidad de recordarlo.

Es apenas un clip que dura 8 segundos donde aparece Christian bailando al ritmo de banda con su hermana. De pronto, el artista tuvo un gesto que hizo arder las redes sociales.

En medio de una vuelta de baile, el intérprete sorpresivamente pone la mano sobre la retaguardia de Amely. Ella de inmediato le quita la mano y se aleja, aparentemente molesta, mientras él suelta una carcajada y también pone distancia. A la par, se escucha una voz que exclama entre risas: “¡No, Christian!”. Al parecer, se trata de la madre de ambos, Cristy Nodal.

Los comentarios arden en las redes nuevamente

Para el momento, el video no tardó en viralizarse, además de recibir fuertes comentarios de desaprobación por lo que consideraban una falta de respeto de parte de Christian Nodal a su hermana.

“Eso no es normal entre hermanos”, “A mí no me gustaría que mi hermano me hiciera eso”, “Yo tengo dos hermanos y nos llevamos pesado pero jamás nos andamos toqueteando”, “Eso no es correcto”, “Yo tengo mis hijos y se quieren mucho pero que el hermano le agarre la pompa eso pienso que es falta de respeto”, son algunos de los comentarios de la publicación en Facebook que hizo el programa Sale el Sol.

Asimismo, hubo quienes defendieron a los hermanos Nodal. “Mi hermano lo hace y yo se lo hago a él”, “Es fuerte para los que no tienen esa confianza”, “No todo es morbo en la vida”, “Yo lo hago todo el tiempo con mi hermano”.