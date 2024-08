Esta es la razón por la que Harry y Meghan Markle se habrían vuelto “menos atractivos” para sus amigos famosos

¿Nadie los quiere? Desde que Harry y Meghan Markle, rompieron relaciones con la monarquía británica, y pasaron de ser los príncipes a duques, y vivir en Estados Unidos, no han dejado de protagonizar controversia, que han trascendido, incluso, a la pantalla y los libros, dejando al desnudo algunos secretos de la realeza.

El hijo menor del rey Carlos III publicó el año pasado sus memorias, en las que denunció que su padre puso en duda su paternidad, también que hubo una gran pelea con su hermano mayor William, príncipe de Gales, por defender a su esposa, y que había matado a varios talibanes cuando estuvo destacado en Afganistán. La pareja también contó que la reina Isabel había vejado a Markle por su color de piel.

A pesar de que todo esto pudiera tener un grado de verdad, la pareja se ha ganado el distanciamiento de algunas de las celebridades del mundo, incluso, de sus empleados, quienes han renunciado, porque aseguran que no soportan su actitud.

¿Nadie los tolera? No le duran los empleados

De acuerdo con el medio de comunicación británico Daily Mail, este semana renunció el jefe de personal de los duques de Sussex, Josh Kettler. Solo duró tres meses en el cargo. “Han perdido al menos 18 empleados desde que se casaron en 2018, y nueve o más se fueron desde que se mudaron a California en 2020″, manifestó el diario.

Harry nombró a Kettler como su jefe de gabinete a principios de este año, y se dijo que era el hombre perfecto para “guiar” a Harry “a través de su próxima fase”. Y Meghan tampoco ha encontrado un director ejecutivo para su nueva marca de cocina y estilo de vida American Riviera Orchard, a pesar de haber entrevistado a varios candidatos.

Las amistades también se han distanciado de los duques

Al parecer no solo los empleados le dicen adiós a la polémica pareja, sino también todas esas celebridades de Hollywood que en determinado momento fueron cercanos y que ahora han fijado distancia. Así lo aseveró el experto en relaciones públicas, Ronn Torossian, en un artículo publicado por The New York Post.

“Está claro que varias de las amistades de alto perfil de Meghan se han enfriado en los últimos años”, dijo Torossian en la reciente entrevista, quien aseveró que todo esto se evidenció cuando Meghan regaló muestras de su mermelada American Riviera Orchard.

Oprah Winfrey, Tyler Perry y George y Amal Clooney, no han publicado nada sobre su nueva mermelada gourmet. Ellos también establecieron lazos con Priyanka Chopra, Serena Williams, Elton John, Ellen DeGeneres, David y Victoria Beckham, Winfrey, Perry y los Clooney, pero estos parecen rotos en la actualidad.

El experto señaló que esto podría ser una medida que tomaron los artistas para evitar algunos encuentros indeseados con la corona británica.