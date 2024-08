¿Ahora los defienden? Tras mostrar el parto de Evaluna en casa, internautas aplauden su decisión por este detalle

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner están viviendo su mejor momento ahora que son una familia de cuatro. La pareja dio la bienvenida a principios de agosto a su segunda hija, a quien nombraron Amaranto. La pareja primero rimero compartió unas fotografías familiares para dar una noticia y posteriormente publicaron un video en el que recitan unas palabras para la pequeña.

“Amaranto llegó a la Colmena. Te demoraste como 6 días, con preparativos lentos, dolores calmos y tanteo de aguas para que así el verdadero momento de saltar en ellas, el proceso fuera certero y rápido. Todas las ranas salieron a cantar tu bienvenida. Niña de terciopelo dorado, ¡te atrapé! Fueron mis manos tu primer encuentro con este mundo que no estaba preparado para que llegaras como llegaste. Tu voz es la de una pantera. Cuando ya fue momento de ir a la cama fue lento y nos acostamos a mirarte y unificar como la nueva familia de cuatro en la que nos convertiste”, se escucha en el video.

Recientemente, Camilo y Evaluna han publicado un nuevo video en su canal de YouTube donde comparten detalles íntimos sobre la preparación, los miedos y la experiencia de traer un bebé al mundo.

Antes de iniciar, Evaluna advirtió que al contar su historia no está diciendo que es lo que debe ser para todas y que cada forma de dar a luz es “espectacular”. Ante la pregunta de Camilo sobre qué la inspiró a decidir parir en casa, ella respondió:

“Creo que lo que me ayudó fue que mi mamá siempre me expuso a los partos en casa. Ella estudió para ser doula y ella me compartía lo que estudiaba y me parecía fantástico. Siento que desde muy chiquita, cuando me imaginaba mi parto, me lo imaginaba así, nunca en una clínica. Porque crecí con toda la información ahí. Otra cosa que siento que me ayudó, fue que siento que tú siempre estuviste en la misma página”, el dice a Camilo.