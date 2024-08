“A Shakira le dolería mucho”: revelan plan de Clara Chía para tener la ‘boda perfecta’

Han pasado poco más de dos años desde que Shakira y Piqué anunciaron el final de su relación, siendo esa ruptura, una de las más mediáticas de los últimos años, debido a que el exfutbolista habría sido infiel a la cantante colombiana con una joven que además es empleada de su empresa, Kosmos.

Esta traición no la perdonó Shakira y es que, habría hablado de ella en cada una de sus canciones que formaron parte de su gran regreso a la música, provocando que su famoso hit con Bizarrap, el público se lo cantara a Piqué en eventos y hasta en discotecas de donde se especuló que había pedido que se omitiera mientras él se encontraba en el lugar.

Shakira Feat. Bizarrap Youtube Bizarrap: "SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53" (Youtube Bizarrap: "SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53")

Mientras Shakira acumulaba éxito tras éxito, el español pasó algunos de sus tragos más amargos, pues se dio a conocer que sus proyectos profesionales estaban tambaleando, sumado a una demanda contra el paparazzi, Jordi Martin, y una supuesta crisis con Clara Chía que ya fue desmentida, pues recientemente se dio a conocer que ya estarían haciendo los preparativos para su boda.

Clara Chía y Piqué ya estarían preparando su boda perfecta

Los rumores de una posible boda entre Piqué y Clara Chía comenzaron a surgir al poco tiempo de que inició su relación, sin embargo, las especulaciones comenzaron a cesar, mientras que la pareja mantenían en privado diversos detalles de su relación, sin embargo, estos han vuelto a surgir y esta vez con más fuerza.

Fue el periodista Roberto Antolín quien revivió el rumor de la boda de Piqué y Clara Chía durante una transmisión en el programa argentino ‘Mitre Live’ donde reveló que la joven española de 25 años logró lo que Shakira nunca pudo y sería casarse con el famoso exfutbolista: “Tengo entendido que Clara Chía va a conseguir lo que Shakira no pudo: casarse con el exfutbolista”, además, revivió el tema del embarazo, asegurando que, aunque ella no tiene prisa por hacerlo “Piqué está muy entusiasmado”.

Sumado a esto, se dio a conocer que ya tendrían en mente cómo sería su boda soñada y principalmente, Clara Chía buscaría evitar todo un “circo mediático” y al contrario, buscaría una celebración discreta: “Ella sabe que Piqué es un hombre muy conocido y que su unión será objeto de gran atención mediática, así que prefiere mantener las cosas discretas. Quiere algo muy sencillo”.

Para la decoración, fuentes cercanas revelaron que Clara Chía buscaría algo mucho más sobrio: “Le gustaría que la decoración fuera sobria y sofisticada, con flores y velas como elementos principales”, además de que quiere evitar a toda costa cualquier pretensión alejada de pomposos vestidos de princesa y lujosas recepciones.

Clara Chía Martí y Gerard Piqué Instagram: @3gerardpique (Instagram: @3gerardpique)

¿Qué dijo Shakira sobre casarse?

Aunque Shakira y Gerard Piqué estuvieron juntos alrededor de 12 años, la barranquillera habría declarado en una entrevista le asustaba mucho y no deseaba que la viera como su esposa:

“A decir verdad, el matrimonio me asusta muchísimo. No quiero que me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia”, además añadió que era como una especie de ‘fruta prohibida’ y le gustaba mantener en expectativa la idea de llegar al altar: “Quiero mantenerlo alerta. Quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento”.