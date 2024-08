“Y se burlaban de Irina”: Araceli Arámbula dejó todo en la pista de “Perfume de Gardenias” y por esto no convenció

"Y se burlaban de Irina": Así es como Araceli Arámbula dejó todo en la pista de "Perfume de Gardenia", pero por esto no convenció

La actriz Aracely Arámbula volvió al teatro después de 14 años, y lo hace precisamente con la misma obra musical con la que deslumbró a todos: “Perfume de Gardenias” en el 2010. El musical se estrenó el pasado 10 de agosto y ha recibido muy críticas tanto buenas, como otras no tanto. Pero, concuerdan es que ha sido un total éxito en pocos días.

El día del debut de la nueva temporada, Aracely le expresó su gran agradecimiento al productor Omar Suárez, quien siempre ha apostado por ella y su gran talento. “Gracias por esta maravillosa obra que muchas veces me dijiste para hacerla de nuevo y se logró. Fue una obra muy exitosa, maravillosa, que me dejó grandes satisfacciones, pero ahora volver a los escenarios, es algo que me llena de fuerza, de amor, de grandes recuerdos”.

Aracely le dedicó su regreso a sus padres, hijos, hermano, sobrinos y a todo su público. “Estoy muy satisfecha porque logramos superar este reto, superarnos a nosotros mismos”. La protagonista de novelas también ha deslumbrado con su especular figura a sus 49 años. Muchos aplaudieron su desempeño, pues bailar con un traje que pesa unos 20 kilos, resulta una tarea compleja.

“Perfume de Gardenias” es una obra de teatro que cuenta la historia de Victoria Robles goza de éxito en el “Cabaret Mamboo”, hasta que su marido fallece y su hermana Sonia Robles la despoja de sus bienes y el cabaret.

Años después, Victoria queda en el olvido y su hija Gardenia, interpretada por Aracely, trabaja como mesera junto a su amiga Yolanda bajo las órdenes de su tía Sonia. La nueva estrella Miranda Mour ayuda a Gardenia para que pueda triunfar en el escenario, mientras encuentra el amor en Ricardo Cordero, prometido de la malvada Mercedes, hija de Sonia.

“Y se burlaban de Irina”: las críticas a Aracely

Los extractos de la obra, especialmente en donde Arámbula baila con todo el traje de vedette, fue captado por algunos asistentes y difundido en las redes sociales. Este martes 13 de agosto, la periodista Maxine Woodside, replicó uno de los clips en su cuenta y parece que a los internautas no les agradó mucho el desempeño de Aracely en las tablas.

“Está muy bonita pero baila igual de mal que Irina”, “así es jajajajaj de rumbeara tiene lo que yo de actriz jajsjsjajaj”, “Es naquísimaaaa OMG Con razón Luismi la cambió por toda una socialité Paloma”, “A mi me cae muy bien Aracely pero honestamente yo no la veo como rumbera es más se me hace igual que Irina... tiesa sin tumbao... pero belleza y carisma mata baile”, “Ay noo🤡🥴🤣 y se quejaban de Irina? Yo hasta menos suelta veo a esta que a la otra”, fueron algunas de las críticas que recibió Aracely.